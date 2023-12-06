“Depremzede olduğunu söyleyip dileniyordu”

Mağusa’da, 44 yaşındaki bir şahıs “depremzede olduğunu” söyleyerek dilenmesi sonucu tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre olay, Salı günü öğlen saatlerinde meydana geldi.

Depremzede olduğunu ve paraya ihtiyaç duyduğunu beyan eden söz konusu şahsın dileneerek para temin ettiğininin tespit edildiğini aktaran polis, dilendiği sırada tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.