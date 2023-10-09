“Denktaş, Eroğlu, Cumhurbaşkanı iken böyle bir şey söylemedim. Ne hale geldiğimizin farkında mısınız?”

Meclis’te ‘KKTC’ isminin değiştirilmesi gündem oldu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hükümeti eleştirdi, “Bu hal utanç vesilesidir. Siyasi ayrılıktan böyle bir şey söylemiyorum. Rauf Denktaş, Cumhurbaşkanı iken böyle bir cümle söylemedim. Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanı iken ben böyle bir şey söylemedim. Ne hale geldiğimizin farkında mısınız?” diye sordu.

Erhürman, “Bu şartların altında neyi yönettiğinizi iddia ediyorsunuz? Biz size ‘utanın da gidin’ dediğimizde neden rahatsız oluyorsunuz?” dedi. “Türkiye, tanıdığı diğer ülkelere de yeni isim önerilerinde bulunuyor mu?” şeklinde konuşan Erhürman, bugün yaşananların ‘yokluk’ hali olduğunu vurguladı.

“Türkçe bilmeyen öğrenci sorunu gittikçe büyüdü”

Devlet okullarında eğitim gören, Türkçe bilmeyen öğrenciler meselesinde de değinen Erhürman, aylardır okullarda Türkçe bilmeyen öğrenci sorunun gittikçe büyüdüğünü vurguladı, bu sorunun Hükümet tarafından dikkate alınmamasını eleştirdi.

Erhürman, Hükümet’e “Kılınızı kıpırdatmadınız. Utanın, gidin dediğimizde bunu kasettik” diyerek seslendi.

2021’den 2023’e: Yüzde 7’den, yüzde 20’ye…

Erhürman, Mağusa’da bir okuldaki Türkçe bilmeyen öğrenci sayısının 2021’den 2023 sonuna yüzde 7’den yüzde 20’ye ulaştığını söyledi, İskele’de bu oranın yüzde 50’ye ulaştığını dile getirdi.

Erhürman, bu okullarda hiçbir şey olmamış gibi, sözde öğretim yapmaya devam edildiğini ifade etti, “Okullarda Türkçe bilmeyen öğrenci sayısı 1436’dan 6 bine ulaştı. 4 kat fark… Bu okullarda yabancı dil konuşan çocuklara, Türkçe öğretmeyle ilgili kayda değer hiçbir şey yok” değerlendirmesinde bulundu, şöyle devam etti: “6 bin çocuk ne yapacak? Bu çocukların vebali bizim omuzlarımızdadır. Bu okullarda eğitim diye bir şey yoktur… Çeteleşme de olacak, herkes kendi gettosunda olacak… Bunun adı topluluk olur, kalabalık olur… Bu toplulukta başımıza ne gelir, kimse kestiremez… Utanın dediğimizde kelimeye takılıyorsunuz. 5 sene sonra memleketin hali ne olacak?”