“Denizi geçmişiz, inşallah derede boğulmayız”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yeni Ercan Havaalanı pistinin açılış tarihi olarak 20 Temmuz’u yineledi, “Denizi geçmişiz, derede boğulmayız inşallah” değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Ercan Havaalanı inşaatına yönelik ufak tefek sorunlar olduğunu söyledi, “Bir takım konuları hep birlikte takip edeceğiz. Çalışmalarımız 20 Temmuz’a yetişmesi en öncelikli meselemiz” şeklinde konuştu.

Türkiye’den kablo ile elektriğin de öncelikli konulardan biri olduğunu kaydeden Yılmaz, teknik konuların görüşülmeye devam edildiğini kaydetti.

Yılmaz, ulaştırma konusunda da ilgili bakanların adada olduğunu ifade ederek, “Onlar da tek tek projeleri inceliyor, destek oluyor. Sağlık ve diğer alanlar da çok kıymeti” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs milli meselemiz. Her konuda Kıbrıslı Türklerin yanındayız. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diyen Yılmaz, yeniden seçilmesinin ardından TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk kabine toplantısında TC ve KKTC arasındaki ekonomik protokolü imzaladığını kaydetti.

“Kıbrıs’ta çözüm adadaki gerçekler üzerine inşa edilebilir” diyen Yılmaz, “Çözümsüzlüğü dayatanlar Kıbrıs Türk halkına zarar veriyor” şeklinde konuştu. Yılmaz, “iki devletli çözüm” vurgusu yaptı.

Yılmaz, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrasında Adıyaman’da GTMK öğrencilerinin hayatını kaybeden öğrencilerin kaldığı binayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü dile getirerek, “mahkemelerin vereceği karar neyse mutlaka hayata geçecektir” dedi.

Tatar: Kablo ile elektriğin hayat bulması en önemli temennimiz

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ise Türkiye’den kablo ile elektrik meselesinin uzun yıllardır konuşulduğunu söyledi, “Bu projenin hayat bulması en önemli temennimiz” dedi. Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TC ile KKTC arasındaki ekonomik protokolü imzalamasının ok önemli olduğunu yineledi.

Tatar, Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘yeni siyasetin öncüleri’ olduğunu savundu. Halkın refah düzeyini ileriye taşımak için buradaki ekonomik yapı güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Tatar, kablo ile elektriğin yeni bir müjde olduğunu belirtti. Tatar, “Güneş enerjisinin önünü açmak lazım. Çift yönlü kablo ile bunlar yapılabilir” diyerek, Su projesinden sonra, elektrikte de enterkonnekte kablo ile TC’ye bağlanacak” şeklinde konuştu.