Denizde fırtınamsı rüzgar uyarısı

Bölge deniz sahalarından Taurus’da bugün saat 18.00’den itibaren çarşamba saat 10.00’a kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölge deniz sahalarından Taurus’da, kuzey ve doğu yönlerden esen rüzgar zamanla kuvvetlenerek, “7” kuvvetinde ve “fırtınamsı” rüzgar olarak esecek.