Denizde fırtınamsı rüzgar devam ediyor

Meteoroloji Dairesi, denizde fırtınamsı rüzgarın yarın sabaha kadar devam edeceğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “bölgemiz denizlerinden Taurus'da kuzey ve batı yönlerden ‘8’ kuvvetinde ve ‘fırtına’ şeklinde esmekte olan rüzgarın zamanla etkisini azaltarak ‘7’ kuvvetinde ve ‘fırtınamsı rüzgar’ şeklinde esmesi beklenmektedir” denildi.