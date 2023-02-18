Denizbank Kuzey Kıbrıs'ta şube açıyor
Türkiye’de kurulu bankalardan Denizbank, Kıbrıs'ın kuzeyinde şube açıyor.
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Türkiye’de kurulu bankalardan Denizbank, Kıbrıs'ın kuzeyinde şube açıyor.
Merkez Bankası Yönetim Kurulu, 31 Ocak'taki toplantısında Denizbank A.Ş.’nin Kuzey Kıbrıs'ta şube açma başvurusunu onayladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası kararına göre, Denizbank A.Ş.’nin talebi, Bankacılık Yasası çerçevesinde değerlendirildi.
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