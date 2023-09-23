DenizBank, KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi’ni hayata geçirdi

DenizBank, Kıbrıs’ın kuzeyinde kesintisiz ve erişilebilir bankacılık hizmeti sunmak üzere KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi’ni faaliyete geçirdi.

Kıbrıs Türk ekonomisinin gelişimine katkı sunacak farklı alanlarda uzun süredir kaynak yaratan DenizBank, bölgesel kalkınma için önem taşıyan turizm sektöründe faaliyet gösteren otellerin yüzde 70’ine yakının finansmanını üstlenmenin yanı sıra, su projesi ile Ercan Havalimanı projeleri başta olmak üzere farklı altyapı yatırımlarına sunduğu desteklerle toplam 670 milyon dolar doğrudan finansman sağladı.

DenizBank KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi’nin açılışı, geçtiğimiz gün DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve DenizBank KKTC Ülke Müdürü Gaye Özçorlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşti.

Açılış törenine, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in yanı sıra bazı oda başkanları, sektör temsilcileri, basın mensupları ve misafirler katıldı.

Ateş: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarında yanlarındayız

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, açılış töreninde yaptığı değerlendirmede, uzun süredir Kıbrıs’ın kuzeyinde bölgesel kalkınma için önem arz eden alanlarda kaynak yaratmak üzere yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti. Ateş sözlerini şöyle sürdürdü, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hayata geçirilen eğitim, turizm, ulaşım ve altyapı yatırımlarına doğrudan finansmanla destek sağladığımız işletmeler ve bu işletmelerde çalışan personel başta olmak üzere, vatandaşlarımızın bütününün yakınında olmak, sunduğumuz hizmetleri kolay erişilebilir ve kaliteden ödün vermeksizin devam ettirebilmek amacıyla KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubemizi hizmete açıyoruz. Bankacılık faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettirebilmek amacıyla ATM, Kart ve diğer operasyonel süreçler için bölgede yerleşik firmalar ile yapacağımız iş birliklerinin ülke ekonomisine katkı sunması da bizim için büyük önem taşımakta. 20 kişiye yakın uzman kadromuz ile hepimiz için her zaman özel ve anlamlı yeri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyetlerimizi sürdürecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubemizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum”.

Amcaoğlu: Bu ülkenin DenizBank gibi güçlü bankalara ihtiyacı var

DenizBank’ın KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi’nin açılışında konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, “DenizBank’ın ülkemizin en önemli projelerine; Ercan Havalimanı ve can suyu projesine verdiği finansman desteği oldukça değerlidir. Bu ülkenin misyonunu tamamlaması için finansman ihtiyacı var. Güçlü finansman için de DenizBank gibi güçlü bankalara ihtiyaç var. Umuyorum ki elektrik projesine de aynı şekilde finansman desteği ihtiyacı hasıl olması durumunda gereğini yapacaktır. DenizBank’ın ülkemizde açılmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyor ve hoş geldiniz diyorum” dedi.

Arıklı: Başarılı olacağına inancımız tamdır

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, “DenizBank’ın ülkemizin altyapısına vermiş olduğu desteğin artarak devam edeceğine inanıyorum. Kıbrıs’tan çıkan bazı bankalara karşın DenizBank’ın ülkemize gelmiş olması hepimizi çok mutlu etmiştir. Başarılı olacağına inancımız tamdır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

DenizBank Hakkında

DenizBank, 1997 yılında bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınarak yolculuğuna başladı. Ekim 2006’da Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia bünyesine katılan bankanın hisseleri, 28 Eylül 2012’de Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’a, 31 Temmuz 2019 itibarıyla ise yine bölgesinin en büyük kuruluşları arasında yer alan Emirates NBD’ye devroldu.

Farklı finansal hizmetleri aynı çatı altında toplayan bir “finansal süpermarket” oluşturmayı hedefleyen DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun, Türkiye’nin 81 ilinde, iştiraklerin şubeleri dâhil toplam 685 şubesi ile 14 binin üzerinde çalışanı; altı yerli, üç uluslararası finansal iştirak ile altı yerli finansal olmayan iştiraki ve Bahreyn'de bir şubesi bulunuyor. DenizYatırım, Deniz GYO, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, fastPay, Intertech, NEOHUB, DenizKültür, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleri olarak konumlanıyor.