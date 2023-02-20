“Deniz seviyelerindeki çekilme normal bir durumdur”

Meteoroloji Mühendisleri Odası, deniz seviyelerinde meydana gelen çekilme nedeninin bölgemizi etkileyen yüksek basınç ve kuzeyli rüzgarlar olduğunu ve bu durumun normal olduğunu açıkladı.

Denizlerde yaşanan çekilmenin, depremle herhangi bir bağlantısı olmadığını aktaran Meteoroloji Mühendisleri Odası, tsunami oluşturacağına dair söylentilerin de doğruyu yansıtmadığını ifade etti.