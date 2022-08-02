Deniz: "Kayıt dışı ekonomiyi önlemek için caydırıcı cezalar gerekli"

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, ülke ekonomisinde yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde BRT’ye değerlendirmede bulundu, hemen hemen her sektörde yapısal reformlar gerektiğini belirtti.

Enerji ile ilgili hazırlanan yasa tasarılarının biran önce ilgili komitede görüşülmeye başlanıp, Meclis’ten geçmesi gerekliliği üzerinde duran Turgay Deniz, enerjide doğru kararların alınabilmesi için tarafsızlık ilkesi ön planda tutularak uzman kişilerden oluşacak Enerji Üst Kurulu’na ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Ülkede kayıt dışılığının ciddi oranda arttığını vurgulayarak bu konuda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Deniz, sınır kapılarında peşin alınan KDV ile içeride alınan KDV arasında olan ciddi farkın kayıt dışı ekonominin varlığını gösterdiğini söyledi.

Bu boyuttaki kayıt dışılığı kaçakçılık olarak nitelendirmek gerektiğini anlatan Deniz, kayıt dışılığı önlemek için Sıkı Denetimin yanı sıra caydırıcı cezalar gerektiğini ifade etti.

Deniz, Katma Değer Vergisi’ni saklamak, gizlemek , yatırmamak, beyan etmemek, vermemek devletin malına zarar vermektir. Dolayısıyla bunun çok ağır cezası olması gerekir. Kişilere göre değişen değil, sabit cezalar olması şarttır” dedi.