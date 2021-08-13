Deniz içinde erkek cesedi
Bahçeli'de, bugün saat 18:00 sıralarında, Maldives Homes Sitesinin sahilinden yaklaşık 300 metre deniz içerisinde bir erkek cesedi tespit edildi.
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Bahçeli'de, bugün saat 18:00 sıralarında, Maldives Homes Sitesinin sahilinden yaklaşık 300 metre deniz içerisinde bir erkek cesedi tespit edildi.
Polis söz konusu şahsın cansız bedenin, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldığını açıkladı. Yürütülen ileri soruşturmada; bahse konu şahsın, 7.8.2021 tarihinde Türkiye'nin Taşucu Limanından KKTC'ye gelmek için ayrılan 71 yaşındaki Mehmet Cengizhan Öztürk olduğu değerlendiriliyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : ceset