Deniz içinde erkek cesedi

Bahçeli'de, bugün saat 18:00 sıralarında, Maldives Homes Sitesinin sahilinden yaklaşık 300 metre deniz içerisinde bir erkek cesedi tespit edildi.

Polis söz konusu şahsın cansız bedenin, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldığını açıkladı. Yürütülen ileri soruşturmada; bahse konu şahsın, 7.8.2021 tarihinde Türkiye'nin Taşucu Limanından KKTC'ye gelmek için ayrılan 71 yaşındaki Mehmet Cengizhan Öztürk olduğu değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.