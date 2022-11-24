Denetim yok ölüm var

▶ ÇOĞUNLUĞU YÜKSEKTEN DÜŞME: Yaklaşık 11 ayda, polis kayıtlarına yansıyan iş kazalarının çoğu, ‘yüksekten düşme’ye bağlı olarak gerçekleşti.

▶ EN KÜÇÜĞÜ 22, EN BÜYÜĞÜ 69: Yaşamını yitiren emekçilerin en büyüğü 69 yaşındaki tek kadın emekçi olurken, en küçüğü ise 22 yaşındaydı.

▶ İş Sağlığı Güvenliği Birliği (İSG) Başkanı Güvenç Yüksel: “Bu tablo ülkemizde ne kadar güvensiz ortamda çalıştığımızın, şu anki denetimlerin yetersiz olduğunun göstergesidir”

▶ Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Koral Aşam: “Y asalar, denetim ve çalışanların bilinci yetersiz”

Fehime ALASYA

Çatalköy’de önceki gün çalıştığı bir bungalowun çatısından dengesini kaybederek 4 metre yüksekten düşen 40 yaşındaki İsa Tektaş’ın ağır yaralanmasıyla birlikte, bu yıl ‘iş kazaları’na bağlı yaşamını yitirenlerin sayısı 8’e çıktı.

İş kazaları nedeniyle bu yıl geçtiğimiz güne kadar 8 işçi yaşamını yitirirken, 10 emekçi de ağır şekilde yaralandı.

Uzun yıllardır hem iş sağlığı ve güvenliği, hem de denetimlere yönelik tartışmalar sürerken, çoğunlukla iş kazalarının inşaat sektöründe yaşandığı bir kez daha kayıtlara yansıdı.

Yaklaşık 11 ayda, polis kayıtlarıyla basına yansıyan iş kazalarının çoğunlukla yüksekten düşmeye bağlı olarak gerçekleştiği de görüldü.

Ölümle veya yaralanmalarla sonuçlanan iş kazalarında soruşturma başlatıldığı ifade edilirken, 18 kazada sadece birkaç kişinin tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığı da dikkat çekti.

En büyük etken denetimler, yasalar ve bilinç yetersiz…

İş Sağlığı Güvenliği uzmanları, inşaat sektörünün hız kesmeden büyüğü adamızda denetim eksikliğine vurgu yaptı, “Bu rakamlar ülkemizde ne kadar güvensiz ortamda çalıştığımızı ve şu anki denetimlerin yetersiz olduğunu gösteriyor” dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Koral Aşam ise Yasaların yeterli olmadığını ifade ederek, en büyük sıkıntının yetersiz denetimler olduğuna vurgu yaptı. Aşam, çalışanların bilincinin de arttırılması gerektiğini dile getirdi.

En küçüğü 22, en büyüğü 69…

Emek kavgasını verirken, yaşamını yitiren çalışanlar arasında bir de kadın olduğu polis bülteninde yer aldı.

Yaşamını yitiren emekçilerin en büyüğü 69 yaşındaki tek kadın emekçi olurken, en küçüğü ise 22 yaşındaydı.

GÜN GÜN İŞ KAZALARI…

5 metre yükseklikten düştü, ağır yaralandı

İskele’de 19 Ocak tarihinde Coşkun Sağaltıcı, devam eden bir inşaatta kolon kalıplarını söktüğü sırada dengesini kaybedip, 5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü ve ağır yaralanmıştı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 08.00 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan Sağaltıcı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından kalça kırığı teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Bir günde iki iş kazası, iki ölüm

4 Nisan’da 33 yaşındaki Hüseyin Konukçu, 65 yaşındaki Cemil Bulut geçirdikleri iş kazası sonrasında yaşamını yitirmişti.

Konukçu, Alsancak’ta otel inşaatında liftle paneller arasında sıkıştı, can vermişti.

Alsancak'ta 18.30 sıralarında, yapımı devam eden bir otel inşaatının bodrum katında, manlift üzerinde izolasyon işi yapmakta olan Hüseyin Konukçu (E-33), lifti ileri doğru hareket ettirmek istediği sırada yanlışlıkla yukarı doğru hareket ettirmesi sonucu tavandan geçmekte olan borular arasına sıkışarak ağır şekilde yaralanmıştı.

Olayda yaralanan Hüseyin Konukçu ambulans ile Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmişti.

Öte yandan aynı gün Mağusa’da bir apartmanın damında boya yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen 65 yaşındaki Cemil Bulut, hayatını kaybetmişti.

Narenciye fabrikasında forklif kazası: 69 yaşındaki Fatma Taşçı yaşamını yitirdi

Güzelyurt Bölgesi'nde Narenciye Fabrikası içerisinde, 22 Mayıs’ta 25 yaşındaki R.G.'nin kullanımındaki portakal yüklü Forklif aracın, fabrika içerisinde çalışmakta olan 69 yaşındaki Fatma Taşçı'ya çarpması ile bir iş kazası meydana gelmişti.

Kaza sonucu ağır yaralanan Fatma Taşcı yolda yaşamını yitirmişti.

Üzerine cam düştü, ağır yaralandı

Yeniboğaziçi'nde 9 Mayıs’ta 24 yaşındaki Zakrıa Zakı, yapımı devam eden bir inşaatta üzerine cam kapının düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Yeniboğaziçi'nde 10.30 sıralarında yapımı devam eden bir inşaatta monte için getirilen kapı camları van aracın arkasından indirildiği sırada, 24 yaşındaki Zakrıa Zakı'nın üzerine düşmüştü.

Olayda ağır yaralanan Zakı, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

Taş duvar yıkıldı, araçla 6 metre derinliğe devrildi, öldü…

Arapköy’de, kullandığı kepçe ile yapımı devam eden bir inşaatın taş duvarının toprak dolgusunu yapan 37 yaşındaki Mustafa Kocabaşoğlu, taş duvarın yıkılmasıyla aracın yaklaşık 6 metre derinliğe devrilmesi sonucu 1 Haziran’da olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis olayı şöyle duyurmuştu:

“01.06.2022 tarihinde, saat 12:45 sıralarında, Arapköy’de Laden Sokak üzerinde, Çatalköy’de sakin Mustafa Kocabaşoğlu (E-37), kullanımındaki kazıcı yükleyici araç (kepçe) ile yapımı devam eden bir inşaatın çevre taş duvarının toprak dolgusunu yaptığı sırada, taş duvarın yıkılması sonucu yaklaşık 6 metre derinliğe aracın devrilmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir”

Asansör devrildi, 1 ağır yaralı

4 Temmuz’da Girne’de, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kumarhanede 41 yaşındaki Ali Demir, asansörün tavanı üzerinde güvenlik kamera sistemini kontrol ettiği sırada, asansörün devrilmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanmıştı.

Demir, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

21 metre yükseklikten düştü, feci şekilde hayatını kaybetti

İskele'de 11 Ağustos’ta meydana gelen iş kazasında 44 yaşındaki Şirin Uçkun, 21 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaşamını yitirdi, 3 kişi tutuklandı.

Polis, ilk olarak hayatını kaybeden kişinin 49 yaşındaki Dündar Arda olduğunu açıklasa da 1 gün sonra 44 yaşındaki Şirin Uçkun olduğunu duyurdu.

İşçi hayati tehlikeyi atlattı, taşeron tutuksuz yargılanacak

Uğur Gün’ün 20 Ağustos’ta ağır yaralandığı iş kazasında inşaat taşeronu M. K tutuklanmıştı. Gün, çalıştığı duvarın arka kısmından Kango ile yıkım yapmakta olduğu esnasında üzerine duvarın yıkılması sonucu ağır yaralanmıştı.

Sorumlu mühendis Kadriye Balemen yaralanmıştı

Alsancak’ta, 25 Ağustos’ta, yapımı devam eden bir inşaatın birinci katında, sorumlu mühendis olarak bulunan 58 yaşındaki Kadriye Balemen, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık üç metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşerek yaralanmıştı.

Kaynak çalışması yaparken dengesini kaybetti

Alayköy Sanayi Bölgesi içerisinde, 18 Ekim tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Adnan ÖZER (E-64), bir iş yerine ait depo içerisinde sende yapımı için kaynak çalışması yaptığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 3,5 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştı. Özer, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 25 Ekim tarihinde yaşamını yitirmişti.

1 ölüm, 4 tutuklu

İskele'de, 20 Ekim’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta vinç'e asılı bulunan platform üzerinde, inşaatın duvarına ip ile bağlı olarak binaya monteli modül platformu sökme işlemi yapan Erdem OVALI (E-22), vinç operatörünün platformu çekmesi üzerine, bağlı olduğu ipin gerilmesi neticesinde dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaşamını yitirmiştir.

Olayda ihmali görülen B.T.(E-42), R.Ç. (E-33), D.Y.(E-50) ve Y.O.(E-26) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

60 yaşındaki Akpınar 3 metreden düştü

Güvercinlik'te 27 Ekim’de Sanayi Bölgesi 4. Sokak üzerinde bulunan yapımı devam etmekte olan bir fabrika inşaatında çalışan Nurettin AKPINAR (E-60), kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Olayda yaralanan Nurettin AKPINAR kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Edremit'te iş kazası: 8 metre yükseklikten düştü

Edremit'te 28 Ekim’de sabah saatlerinde meydana gelen iş kazasında 38 yaşındaki Kenneth Uchenna Okereafor 8 metre yüksekten düşerek yaralanmıştı.

38 yaşındaki emekçi, yapımı devam eden bir inşatta demir işi yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten toprak zemine düşmüştü.

30 yaşındaydı, kurtarılamadı, 2 kişi tutuksuz yargılanacak…

Hamitköy'de 2 Kasım'da meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 30 yaşındaki Rao Adnan Saleem, 15 Kasım’da hayatını kaybetti.

2 Kasım tarihinde Hamitköy’deki bir ambarda çalışan Rao Adnan Saleem, raylı bagaj kapısının aşağıya doğru kapanması sonucu boyun kısmına düşmesiyle ağır şekilde yaralanmıştı.

Polis, Saleem’in ambulansı ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve omuriliğinde kırık teşhisi konduğunu, bilincinin kapalı olduğunu ayrıca hayati tehlikesinin bulunduğunu mahkemeye aktarmıştı.

İş kazasıyla ilgili tutuklanan işverenler N.C. ile Y.A. ise tutuklanarak mahkemeye çıkarılmış, ilerde davalarında hazır olmaları şartıyla tutuksuz yargılanmalarına karar verilmişti.

Biri ağır, iki yaralı

Girne’de 7 Kasım tarihinde, bir restoranın balkon kısmında kepenklerin bakımını yaptıkları sırada dengelerini kaybedip bir buçuk metre yükseklikten düşen 30 yaşındaki Caner Çiçek ve 28 yaşındaki Haydar Ardıç yaralanmıştı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Caner ÇiçekGirne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servise kaldırılmıştı. Haydar Ardıç ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

Çatıdan düştü, ağır yaralandı

Çatalköy’de 21 Kasım’da bir bungalowun çatısındaki su giderleri arızasını gidermek için çatıya çıkan İsa TEKTAŞ (E-40), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır şekilde yaralanmıştı.

İş Sağlığı Güvenliği Birliği (İSG) Başkanı Güvenç Yüksel:

“Güvensiz çalışma ortamı ve yetersiz denetimlerin göstergesi…”

Denetim eksikliğine dikkat çeken İş Sağlığı Güvenliği Birliği (İSG) Başkanı Güvenç Yüksel, “Bu tablo ülkemizde ne kadar güvensiz ortamda çalıştığımızın, şu anki denetimlerin yetersiz olduğunun göstergesidir” dedi.

‘Eminim basına yansımayan birçok yaralanma da vardır ve kayıtlara girmiyordur’ görüşünü de paylaşan Yüksel, çoğu kazaların inşaat sektöründe olması ve yüksekten düşme nedeniyle yaşanmasını da değerlendiren Yüksel, “İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarının hiç uygulanmadığını görüyoruz. Yasal mevzuat uygulansa bu kazalardan birçoğu yaşanmaz, bu kişiler hayatına devam ediyor olurdu” şeklinde konuştu.

Duyarsızlıktan yakınan Yüksel, şöyle devam etti:

“Önce konuşuluyor, sonra unutuluyor, sürekli anımsayanlar en yakınları oluyor. İnsanın yaşam hakkı elinden alınıyor. Tüm çalışma yaşamında gerekli önemler alınmalı. Hassasiyetimiz çok yetersiz.

Bunlarla ilgili çok fazla bilgilendirme yapıyoruz, farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz ama daha çok yol kat etmeliyiz.

Daha titiz çalışmalıyız, denetim bunun en önemli bacağı. Yapısı olarak iş çevrelerinde İSG’nin hayat bulması için baskı şart.

Yasal mevzuatlar eksik olsa bil uygulanmalı, uygulansa ve denetlense bu kazalar meydana gelmez. Ülkede çok fazla inşaat var, buna göre kurum güçlendirilmeli, denetimler yapılmalı. Emekçinin yaşam hakkına sahip çıkılmalı. Sürekli ve etkin denetimin varlığı, sürdürülebilir yapı bunların önüne geçebilir.”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Koral Aşam :

“Yasalar, denetim ve çalışanların bilinci yetersiz”

Yüksek binaların çoğalmasıyla iş kazalarının da arttığına dikkat çeken Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Koral Aşam, “yasalarımız yeterli değil ama her şeyden önce denetimsizlik bu kayıplara ve yaralanmalara büyük etken” dedi.

Kaçak işçiliğin de ülkede had safhada olduğuna vurgu yapan Aşam, devletin kendi yaptırdığı işlerde bile işçilerin ‘Allah’a emanet çalıştırıldığını’ savundu.

Kaçak çalıştırılan işçilerin hayatını idamesinin de güvencesiz oldukları için çok zor olduğunu anlatan Aşam, emekçilerin bilincinin de arttırılması gerektiğine değindi.

Aşam, “Bilinç de önemli, çalışanların sendikası olmasına rağmen tedbir almaktan imtina eden çalışanlar vardır. Bunun önüne geçmek için çaba sarf ediyoruz” dedi.