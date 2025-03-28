Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Erkut Şahali, ‘Hak ve Özgürlükler Platformu’nun yaptığı açıklamaları değerlendirdi, tepki gösterdi.

Şahali, “Ansızın bu tehlikeli gündemin içine çekiliyorsa, sözüm ona özgürlük diye talep edilen, aslında demokratik ve laik hukuk devletine doğrudan saldırıdır” ifadelerini kullandı.

Şahali’nin değerlendirmesi şöyle:

"Özgürlük talebi" kuralsız yaşam talebiyle karışıyorsa,

"ben kanımı döktüm, beğenmiyorsan çekip git" diyecek cüret güya özgürlükse,

laik düzende dinden neşet eden yaşam biçimi Anayasa ve yasaların emirleri çerçevesinde devletin düzenlediği kamusal alana sirayet etsin isteniyorsa ve nihayet,

hükümetten "tutuklama" talep ediliyorsa,

çok bellidir ki, bunlar KÖKÜ DIŞARIDA FİKİRLERDİR.

Kıbrıs Türk Halkı, on yıllardır, çok farklı etnik kökenden olma bireyler olarak, huzur içinde yaşadıktan sonra şimdi,

ansızın bu tehlikeli gündemin içine çekiliyorsa, sözüm ona özgürlük diye talep edilen, aslında demokratik ve laik hukuk devletine doğrudan saldırıdır!

Kendine hükümet diyen yapı, olduğu yerde tek bir gün daha fazladan kalabilsin diye yaşanıyor tüm bunlar!

Ama yağma yok, geçit yok...