Demokrat Parti 50 milletvekili adayını tanıttı

Demokrat Parti (DP), düzenlediği “Aday Tanıtım Şöleni” ile 50 milletvekili adayını tanıttı.

DP’den yapılan açıklamaya göre, Acapulco Otel’de düzenlenen ve pandemi kuralları çerçevesinde yapılan tanıtım etkinliğinde, DP’nin seçim bildirgesi ve tanıtım klipi ilk kez kamuoyu ile paylaşıldı.

Etkinlikte konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs’ın her bölgesinden gelen DP’lilere ayrı ayrı seslenerek, “Bugün burada hep beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yeni bir siyaset sayfasının açılmasına, yeni bir yürüyüşün başlamasına şahitlik ediyoruz” dedi.

“Demokrat Parti yeni bir seçim başarısına doğru yola çıktı”

DP’nin emin adımlarla yeni bir seçim başarısına doğru yola çıktığını ve hükümette yer alacağını ifade eden Ataoğlu, DP’nin birleştirici, uzlaşmacı ve iş yapan bir parti olduğunu söyledi.