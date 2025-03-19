“Demokrasiye ve insani değerlere tamamen aykırı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Akansoy, yaşananları “demokrasiye ve insani değerlere aykırı” olarak nitelendirerek, hukukun üstünlüğüne ve demokratik ilkelere bağlı kalınması çağrısında bulundu.

İmamoğlu’nun sabah erken saatlerde çok sayıda polis tarafından gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu belirten Akansoy, Türkiye’de demokrasinin ve insan haklarının tehdit altında olduğunu ifade etti. Açıklamasında, Türkiye’nin geleceğinin “bölünme ve ayrıştırma değil, birlik üzerine inşa edilmesi gerektiğini” vurgulayan Akansoy, “Özgür ve aydınlık bir gelecek için hep birlikte kararlılıkla mücadele etmeliyiz” dedi.

Adalet ve demokrasinin herkes için vazgeçilmez olduğunu belirten Akansoy, hukuk devleti ilkelerine saygı gösteren, demokratik değerlere bağlı bir siyasi anlayışa ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.