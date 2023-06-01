Demirtaş: Partime cumhurbaşkanı adaylığına hazır olduğumu belirttim, gerekçe sunulmadan reddedildi

Türkiye'de Edirne Cezaevi'nde 6,5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs seçimlerinin ardından yaptığı özeleştiriyle seçmenlerden özür dileyerek, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

Demirtaş'ın Artı Gerçek'e verdiği röportajın bir kısmı Çarşamba günü önce kendisi adına yönetilen Twitter hesabından paylaşıldı.

"Kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum" diyen Demirtaş, kendisine yönelik yapıcı eleştirilerden yararlanmaya çalışacağını söyledi ve şöyle devam etti:

"Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum."

Birçok Kürt siyasetçi, Demirtaş'ın kararını doğru bulmadıklarını söyledi.

"HDP'ye Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu söyledim ama gerekçesiz olarak reddedildi"

Demirtaş, Artı Gerçek röportajında, HDP yönetimine 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylığı için hazır olduğunu söylediğini, ancak bunun parti yönetimi tarafından gerekçesiz bir şekilde reddedildiğini aktardı.

HDP yönetimine "Seçimi ikinci tura bırakıp o aşamada demokratik hamlelerle daha fazla katkı sunabileceğimizi belirttim" dediğini aktaran Demirtaş, adaylığının partisinin oy oranında da artış yaratabileceğine dair düşüncelerini de paylaştığını sözlerine ekledi.

Siyasi yasağının olmadığını ancak YSK'nın kendi adaylığını reddetmesi durumunda daha sonra çıkarılacak adayın parti tabanı tarafından daha kolay sahiplenileceği önerisini sunduğunu belirten Demirtaş şöyle devam etti:

"Fakat bu önerim, herhangi bir gerekçe sunulmadan reddedildi. Gerekçesini halen bilmiyorum. Bu tartışmalar sürerken deprem oldu ve sonrasında aday çıkarmamaya doğru evrildi süreç. Bu karar da Genel Merkez ve ittifak bileşenlerince ortak alındı. Bana da öncesinde bilgi verildi, elbette bu kararın arkasında durduk."

"Yönetimde değişiklikle birlikte taze kana ihtiyaç olduğu kanaatindeyim”

Demirtaş röportajında HDP yönetimine yönelik eleştiriler getirdi ve değişim çağrısı yaptı.

İl ve ilçelerden başlayarak hızla genel kongrenin toplanması için önerilerde bulunan Demirtaş, "yönetimde değişiklikle birlikte taze kana ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Gördüğüm kadarıyla halkımız da Eş Genel Başkanlar başta olmak üzere parti yönetiminden bu olgunluğu ve sorumluluğu bekliyor" dedi.

Partinin önde gelenleri olarak korumaları gereken şeyin "halkın örgütlü mücadelesi ve partileri" olduğunu dile getiren Demirtaş, "Bize ne olacağı değil, halkımıza ve partimize ne olacağı önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kürt siyasi hareketinin yoğun tutuklamalar, sürgünler ve baskılar nedeniyle çok ciddi bir kadro erozyonuna uğradığını dile getiren Demirtaş, "Kürt hareketi, artık vasata prim veren tarzı bırakıp binlerce nitelikli insanı göreve çağıran bir modeli hayata geçirmelidir" fikrini savundu ve "Özetle, yeniden yapılanmayı temel gündem yapmalıyız." diye konuştu.