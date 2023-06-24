Demirhan'da araç yangını
Demirhan'da bir araç, muhtemelen motorundaki elektrik aksamlarının kısa devre yapması yüzünden yandı
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Demirhan'da bir araç, muhtemelen motorundaki elektrik aksamlarının kısa devre yapması yüzünden yandı
Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre bugün saat1 18.45'te Demirhan’da seyir halinde bulunan Arslan Altybayev'in kullanımındaki JC 508 plakalı araçta muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması neticesinde yangın çıktı .
Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu aracın makine bölümü, kaporta boyası ve ön farları yanarak, aracın ön camı ise ısıdan patlamak suretiyle zarar gördü.
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Etiketler : araç yangını