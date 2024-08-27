Demirhan’a yapılacak akıllı kavşak için protokol imzalandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Değirmenlik Akıncılar Belediyesi arasında Demirhan köyü mevkiine dinamik akıllı sinyalize kavşak yapımına yönelik protokol imzalandı.

Protokole Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler imza koydu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Demirhan mevkiine kurulacak akıllı sinyalize kavşak için tüm öteleme ve yapım işleri, Karayolları Dairesi’nin çizdiği proje esas alınarak belediye tarafından yapılacak. Akıllı sinyalize sistem de Değirmenlik Akıncılar Belediyesi tarafından satın alınıp, monte edilecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bölge halkının uzun yılardır Lefkoşa-Gazimağusa yolunda kolay erişim talebinin karşılık bulduğunu ve Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin projeyi tamamıyla üstlenmesinin de örnek bir davranış olduğunu ifade etti.

Arıklı, proje sayesinde bölge halkının Lefkoşa-Gazimağusa anayoluna çok daha kısa sürede erişebileceğini belirterek projenin hayırlı olmasını diledi.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Karavezirler ise akıllı kavşağın hizmete girmesiyle birlikte uzun zamandır Lefkoşa-Gazimağusa yolunda Değirmenlik, Demirhan, Balıkesir ve Minareliköy halkının yaşadığı sorununun çözüleceğini belirtti.

Karavezirler akıllı kavşak yapımı için en kısa sürede ihaleye çıkacaklarını belirterek projenin özelde bölge halkına, gelende tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.