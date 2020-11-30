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Demirağ şiirlerle, şarkılarla anıldı

Demirağ şiirlerle, şarkılarla anıldı

Kıbrıslı şair Fikret Demirağ, 10’uncu ölüm yıldönümünde doğduğu kent Lefke’de anıldı.

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Kıbrıslı şair Fikret Demirağ, 10’uncu ölüm yıldönümünde doğduğu kent Lefke’de anıldı.

Demirağ için Lefkoşa’dan şiir otobüsü kalktı, sanatçıları Lefke’ye taşıdı.

Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin Lefke Belediyesi’nin de desteği ile düzenlediği etkinliğe yoğun ilgi oldu. Bademliköy Fikret Demirağ Şiir Tepesi’nde Sol Anahtarı’nın müzikleri eşliğinde dostluk ve barış rüzgarları esti.

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Fotoğraflar: Hasan Karlıtaş

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