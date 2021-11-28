Demirağ anıldı, şiirler barışa adandı

Kıbrıslı büyük şair Fikret Demirağ, yine doğduğu diyarda anıldı. IV. Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde "Barış" temasıyla ve Kıbrıs'ın kuzeyinden, güneyinden ve Türkiye'den şairlerin katılımıyla Lefke'de yer aldı.

Avrupa Birliği ve Lefke Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Festival’e her yıl olduğu gibi Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke Turizm Derneği, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile Bademliköy Muhtarlığı katkı yaptı.

Bademlikoy Şiir Tepesinde de şiir ve müziklerle anılan şairin “Kardeşim barışı ne zaman yapacağız” sözleri bir kez daha anımsandı.

Program içerisinde Tamer Öncül’le Maria Siakalli’nin yayına hazırladığı ve her iki toplumdan 43 şairin yer aldığı Barış Şiirleri Antolojisi'nin tanıtımı da gerçekleştirildi.

Ayrıca Fikret Demirağ Şiir Odası (Lefke Bandabuliya) açıldı.