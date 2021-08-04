“Delirenler” Lefkoşa’dan sonra Lefke bölgesinde oynanacak

Murat OBENLER

Bu Memleket Bizim Platformu’nun (BMBP) düzenlediği, toplumsal, siyasal, ekonomik, demokrasi ve barış sorunlarını konu alan ve bir sanatsal direniş eylemi olan ‘Delirenler’ adlı sokak tiyatrosu Lefkoşa’dan sonra Lefke bölgesinde de halka ücretsiz sunuluyor.

BMBP olarak ülkedeki tiyatro sanatçılarıyla birlikte bir sanatsal direniş eylemi ve protestosu niteliğinde olan “DELİRENLER” oyunu, 11 Ağustos Çarşamba akşamı saat 19:00’da Bademliköy’deki Fikret Demirağ Şiir Tepesi’nde oynanacak.

Lefke Belediyesi’nin katkılarıyla açık havada, pandemi koşullarında, sosyal mesafe düzeninde halka ücretsiz sunulacak oyun halkın somut ve yakıcı sorunlarını anlatan, sokak tiyatrosu biçiminde, gazete haberlerinden ve sevilen öğretmen Hatice Teralı İncirli’nin sosyal medya paylaşımlarından yola çıkılarak Yaşar Ersoy tarafından kurguladı ve yazıldı.

Ersoy, oyunun dramaturjik yapısı içinde, Nazım Hikmet’in, Faize Özdemirciler’in, Neşe Yaşın’ın ve Şener Levet’in şiirlerinden alıntılar da yaparak oyunu kurguladı. Oyunun müzik uyarlamasını Barış Refikoğlu, afişini de Umut Ersoy yaptı. Afiş fotoğrafını ise Yıltan Taşçı çekti. Oyunda Özgür Oktay, Barış Refikoğlu, Döndü Özata, Yaşar Ersoy, Erol Refikoğlu, Umut Ersoy rol aldı.

BMBP, bir sanatsal direniş eylemi ve protestosu olan “DELİRENLER” oyununa tüm halkın çağrılı olduğunu duyurdu. Müdahalelerden, adaletsizlikten, haksızlıktan, biata zorlanmaktan, antidemokratik baskıcı faşizan uygulamalardan ve işbirlikçi yalaka siyasetçilerden DELİRENLER…

Onurunun, demokratik iradesinin çiğnenmesinden DELİRENLER…

Hayat pahalılığından, zamlardan, dövizin patlamasından, TL’nin erimesinden, mazbatadan, hacizden DELİRENLER…

Pandemiyi, sağlığı, ekonomiyi, ülkeyi yönetemeyen hükümetin saçma sapan açıklamalarından DELİRENLER…

Yöneticilerin ırkçı, şoven, nefret dolu bölücü politikalarından DELİRENLER…

İşsizlikten, iflaslardan, yokluktan yoksulluktan DELİRENLER…

Partizanlıktan, adam kayırmacılıktan, neme lazımcılıktan, bencilce davranışlardan DELİRENLER…

Kısacası BMBP, Üst Yönetim – Alt Yönetim ilişkisinden DELİRENLERİ, “DELİRENLER” oyununda buluşmaya ve toplumsal varoluş mücadelesine çağıyor.