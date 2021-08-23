“Delirenler” Güzelyurt’ta sahneleniyor

Yaşar Ersoy’un yazıp yönettiği “Delirenler” adlı sokak tiyatrosu oyunu yarın akşam saat 19.30’da, Güzelyurt Belediyesi Amfi Tiyatro’da ücretsiz sahneleniyor.

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği’nin açıklamasına göre, oyun “Alpay Volkan Sanat Derneği, Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği, Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Akçay Kültür ve Sanat Derneği, Güzelyurt Amatör Sanatçılar Derneği, Güzelyurt Sanat Derneği, Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği, Bu Memleket Bizim Barış Platformu üye örgütlerinin ve Güzelyurt Belediyesi’nin” katkılarıyla sunulacak.

Oyunda, Yaşar Ersoy, Özgür Oktay, Barış Refikoğlu, Erol Refikoğlu, Döndü Özata, Umut Ersoy rol alıyor.