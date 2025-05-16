Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) kitle toplantılarına Girne İlçesi’nde başladı. Dün akşam Girne’de gerçekleştirilen kitle toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Örgütlenme Sekreteri Mehmet Kale Kişi toplantıda hazır bulunarak konuşma gerçekleştirdi. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un yanı sıra birçok milletvekili de toplantıya katıldı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptığı konuşmada, “Değişimin zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Erhürman: İyi giden hiçbir şey yok

Kitle toplantısında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Ülkenin içinde bulunduğu durum açısından maalesef söylenecek cümle şudur: İyi giden hiçbir şey yok. Her şey biraz daha kötüye gidiyor. Sadece hükümetin icraatları açısından değil, dünyadaki varlığımız açısından da benzer bir seyir izliyoruz. Çok uzun süredir, “Dikkat etmezsek şöyle olacak” dediğimiz her ne varsa, hepsi bir bir karşımıza çıkmaya başladı” dedi. “İçeride yaşananlardan bahsetmeye gerek yok; ekonominin ne kadar berbat bir duruma getirildiğinden, trafikteki ve sağlıktaki sorunlardan, eğitimde yaşananlardan söz etmeye gerek yok. İler tutar yanı kalmadı bu işin” diyen Erhürman, kendine hükümet diyen yapının memleketin gailesini çekmediğini vurguladı. Ersin Tatar’ın dört buçuk yıllık görev süresine işaret eden Erhürman, söz konusu dönemin Kıbrıs Türk halkına ne getirdiğini, ne götürdüğünü hep birlikte gördüklerinin altını çizdi. Mülkiyet ve inşaat sektörüyle ilgili sıkıntılardan söz eden Erhürman, “İçeride de dışarıda da başımıza çok işler açacak dedik. Sayın Ersin Tatar “Yürüyün da, korkmayın” diyerek başladı, şimdi ise “Geçmeyin, ben bir şey yapamam” noktasına memleketi getirdi. Turizm sektörünün de benzer şeyler yaşamaya başladığını biliyoruz, daha da kötülerinin gelme ihtimali var. Yükseköğretimde de uluslararası hukuk önünde sorun yaşayacağımız bir duruma soktular bizi” dedi. Beceriksiz, basiretsiz politikaların sonuçlarının yaşandığını ifade eden Erhürman, “Bu ülkede çocuklarımızın önünü açmak hedefiyle hareket edeceğiz. “Değişimin zamanı geldi” diyor Kıbrıs Türk halkı” diye ekledi.

Talat: Dinamik bir süreçten geçiyoruz

Kitle toplantısında konuşan CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, “CTP olarak dört koldan sürdürülen bir mücadele veriyoruz” dedi. Gündelik siyasetin koşuşturması içerisinde de olduklarını dile getiren Talat, dinamik bir süreçten geçtiklerini belirtti. “CTP için tabanla olan bu bağlantı, önem verdiğimiz hususlardan biridir” diyen Talat, ileriki dönemlerde çok daha kritik süreçlerin başlayacağı bilinciyle hareket ettiklerini vurguladı. Bu toplantının tüm ilçelerde yapılacağını anımsatan Talat, “Önümüzdeki süreç, cumhurbaşkanlığı seçimleri bakımından da kritik bir süreçtir” dedi. Güncel gelişmeler değerlendirildiğinde, Kıbrıs Türk halkının varoluşuna yönelik tehditlerin olduğu bir dönemde önemli bir seçimle karşı karşıya olunduğunun altını çizen Talat, mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Kişi: Kritik bir süreçteyiz

Örgütlenme Sekreteri Mehmet Kale Kişi de yaptığı konuşmada, MYK’da ve Örgüt Bürosu’nda artık önümüzdeki sürecin hazırlıklarına başladıklarını kaydetti. “Ülkenin gündemi durmak bilmiyor. Her gün başka bir gelişme ile karşılaşıyoruz” diyen Kişi, önümüzdeki sürecin, Kıbrıs Türk halkı için çok önemli ve kritik bir süreç olduğunu vurguladı. Mehmet Kale Kişi, “Kitle toplantılarına büyük önem veriyoruz. Yolumuz uzun” ifadelerini kullandı.