Değirmenlik'te olaylı gece

Polis Basın Subaylığı'nın yapılan açıklamaya göre, 22 Şubat akşamı saat 20.00 sıralarında Değirmenlik'te araç kundaklama olayı meydana geldi.

Meydana gelen olayda Değirmenlik Başpınar Sokak'ta park halinde bulunan MV 025 plakalı salon araç, T.S. tarafından henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı kasten yakıldı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak araç tamamen yandı.

T.S. tutuklandı, soruşturma sürüyor.