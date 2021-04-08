Değirmenlik’te fatura ödemeleri, Creditwest Bank aracılığıyla anında gerçekleşiyor

Creditwest Bank ve Değirmenlik Belediyesi işbirliği ile Değirmenlik Belediyesi’ne ait faturalar Creditwest Bank veznelerinden, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve West Notifier uygulaması üzerinden anında ödenebiliyor. Değirmenlik Belediyesi’nin ilk kez bir banka ile yaptığı anlaşma uyarınca Creditwest Bank müşterileri otomatik ödeme talimatı vererek de faturalarının düzenli olarak anında ödenmesini sağlayabiliyor.

Konu ile ilgili anlaşmasına Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer imza koydu. İmza toplantısına Creditwest Bank Bilgi Sistemleri Müdürü Bora Tüccaroğlu ve ekibi ile Değirmenlik Belediyesi yetkilileri katıldı.

Karavezirler: Yerel yönetimlerde teknolojiyi kullanarak hizmet vermeliyiz

Bu işbirliği ile ilgili bilgi veren Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler görev süreleri boyunca halka hizmet için dünyadaki yenilikleri yakından takip ettiklerini ve bu konuda birçok girişim yaptıklarını belirtti. Kaynakların doğru ve etkin kullanımında yeni teknolojilerin birçok faydası olduğunu belirten Karavezirler, teknolojiyi kullanan kurum ve firmalara işbirliğine hazır olduklarını açıkladı.

Creditwest Bank ile yaptıkları işbirliği uyarınca artık Creditwest Bank şubelerinden, dijital kanallarından yapılan su, emlak, trafik, işyeri vergisi ve diğer borç ödemelerinin anında Değirmenlik Belediyesi sistemine yansıdığını belirten Karavezirler, bu işbirliğini ilk kez Creditwest Bank ile gerçekleştirdiklerini ve diğer kurumlar ile işbirliği sağlayacaklarını açıkladı.

Zaheer: Kamu kurumları, yerel yönetimler ve üniversiteler ile finans teknolojisi alanında iş birliği yapmaya hazırız

Konu ile ilgili bilgi veren Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Creditwest Bank’ın altyapısına sürekli yatırım yaptığını ve müşterilerinin bulundukları yerden bir çok bankacılık işlemini kolaylıkla yapabildiğini, Kuzey Kıbrıs’ın en büyük özel bankası olarak müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya bundan sonra da devam edeceklerini belirtti. Zaheer, bugüne kadar Kıbrıs halkının ihtiyaç ve beklentilerine yönelik birçok bankacılık ürünü, hizmeti ve uygulaması geliştirdiklerini, kamu kurumları, yerel yönetimler ve üniversiteler ile finans teknolojisi alanında iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.