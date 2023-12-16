Değirmenlik ve Gaziveren’de ani ölüm

Değirmenlik ve Gaziveren’de 2 ani ve gayri tabii ölüm meydana geldi.

Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 12.30 sıralarında Gaziveren’de sakin 69 yaşındaki Olga Bartceva köyde yürürken aniden rahatsızlanması sonucu, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bugün saat 1.30 sıralarında ise Değirmenlik’te sakin 58 yaşındaki Necdet Kırgın, ikametgahında ölü olarak bulundu.

Polis, her iki olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğimi kaydetti.