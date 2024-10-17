Değirmenlik-Girne yolunda bazı araçların önlerindeki aracı geçmeleri yasaklandı

Karayolları Dairesi’nin Değirmenlik-Girne dağ yolunu kullanacak bazı araçların önlerinde bulunan aracı geçmelerini yasaklayan kararı Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımladı.

Bu doğrultuda, Değirmenlik-Girne dağ yolunu kullanacak kamyon, tam ve yarı römorklu çekiciler ve otobüslerin yol boyunca, her iki yönde önlerinde bulunan araçları geçmeleri (sağ şeridi kullanmalarını) yasaklandı.

Resmi Gazetede yayımlanan bildiride, uygulamada olan kurallara da yer verilerek, “Lefkoşa-Girne dağ yolunu kullanacak olan otomobil, motosiklet, minibüs ve kamyonetler III. sınıf yol azami hız sınırlarına uymalıdırlar, yardımcı fren sistemleri aktif olan kamyon, tam ve yarı römorklu çekiciler ve otobüslerin azami 40 km/saatte seyretmeleri ve azami üçüncü vitesi kullanmaları gerekir, yardımcı fren sistemi olmayan veya çalışmayan kamyon, tam ve yarı römorklu çekiciler ve otobüsler azami 30 km/saatte seyretmeleri ve azami ikinci vitesi kullanmaları gerekir” denildi.