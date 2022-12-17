Değirmenlik-Girne Dağyolu çift yönlü trafik akışına kapatıldı

Polis, Değirmenlik-Girne Dağyolu üzerinde Bufavento kavşağı yakınlarında yola dökülen kaygan madde nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Belediye Ekiplerinin yola dökülen kaygan maddeyi temizleme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Yol ve trafik güvenliğinin yeniden sağlanana kadar, Girne-Değirmenlik Dağyolu; Çatalköy'de Acapulco kavşağı ile Değirmenlikte komando kavşağının çift yönlü olarak trafik akışına kapatıldığı belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada, “Bu yol güzergahını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.” denildi.