Değirmenlik bölgesinde 8 vaka: "Tümü aynı aileden"

Değirmenlik bölgesinde yeni 8 vaka ortaya çıktı.

BRT yayınına telefonla bağlanarak bilgi veren Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler vakaların temaslılar arasından çıktığını açıkladı, söz konusu kişilerin virüsü nereden bulaştıklarının bilinmediğini söyledi.

Karavezirler “Cihangir’deki bir aile apartmanında 8 vaka çıktı, tümü de karantina otelindedirler” dedi.

Bölgedeki durumun kontrol altında olduğunu ifade eden Karavezirler, “Dışta denetim yapıyoruz ama kim nereye misafirliğe gidiyor bilemiyoruz. Kırsal kesimde misafirlikler bir nevi engellendi ama burada aile apartmanı olduğu için fazla vaka görüldü. Karantina otelinde olan bazı kişiler de pozitifleşmeye başladı.” yorumunda bulundu.

Sosyal mesafe, maske ve hijyen çağrısını yenileyen Karavezirler, “İş yerlerini, dış ortamı kontrol altına alamıyoruz ama evlerde, apartmanlarda aileleri ile nasıl temas içinde olunduğunu bilemiyoruz. Bireysel olarak daha tedbirli olunmalı” dedi.

Bölgedeki PCR sayılarını arttırdıklarını, her 7 veya 10 günde bir random test yaptıklarını dile getirdi.

Bölgede yoğun tarama olduğunu da ifade eden Karavezirler, kontrollü açılma döneminde bireysel duyarlılığın çok önemli olduğunu belirtti. “Çok zor bir süreçten geçiyoruz, hepimize kolay gelsin” şeklinde konuştu.