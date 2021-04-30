Değirmenlik Belediyesi’nden 1 Mayıs’a özel film

Değirmenlik Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı için özel bir video klip yayınladı.

“Bu film son 1 yıldır salgın koşullarında hayatlarımızı adeta sırtlayan işçilerimize ithaf edilmiştir” diye başlayan filmde, belediye işçilerinin emeği selamlandı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler de filmde, “1 Mayıs işçinin, emeğin, alın terinin bayramıdır. Son 1 yılın en ağır yükünü doktorlar, hemşireler, sağlık emekçileri, belediye çalışanları ve işçileri omuzluyor. Ne kadar teşekkür etsek azdır.” mesajı verdi.

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