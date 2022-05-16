Değirmenlik Belediyesi “Halk meclisi” toplantıları başladı…

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, belde halkı ile bir araya gelerek, halkı dinlemek ve bölgesel sıkıntılara halk ile birlikte çözümler bulmak amacıyla “Halk meclisi” toplantılarını başlattı.

Başkan Ali Karavezirler, beraberindeki Değirmenlik Belediyesi meclis üyeleri ile birlikte köylere gerçekleştirdiği ziyaretlerde, öncelikle köy halkının bölge ile alakalı beklentilerini dinledi.

Karavezirler toplantılara; görevde olduğu 3 yıllık süre boyunca (2018 Haziran-2021 Haziran) her köyde ne yaptığına dair hazırlattığı kitapçıkları da halkla paylaştı. Bölgenin daha da kalkınabilmesi ile ilgili köylerdeki vatandaşlar ile fikir alışverişinde bulundu.

Bugüne kadar halkın yoğun ilgisi ile Dilekkaya ve Kırıkkale’de gerçekleşen “Halk meclisi” toplantıları, belirlenen günlerde tüm köylere gidilmesiyle devam edecek.