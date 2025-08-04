Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Ankara'da festivale katıldı

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Halk Dansları Topluluğu Ankara'da 2. Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali'ne katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk dansları topluluğun yanı sıra Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve eşi Mürvet Karavezirler de davet üzerine festivale katıldı.

Festivalin ilk gününde yapılan basın toplantısının ardından Karavezirler, Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap ile görüştü.

2. Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali'nin kortej yürüyüşünde yer alan Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Halk Dansları Topluluğu, Beypazarı, Nallıhan, Güdül ve Ayaş'ta gösteri sundu.

Fesitvale, 12 farklı ülkeden 18 ekip katıldı.