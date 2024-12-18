Dedeman Hotels & Resorts Gaziveren’e yatırım yapıyor

Türkiye’nin uluslararası otel markalarından biri olan Dedeman Hotels & Resorts, Gaziveren’de Aphrodite Wellness projesini Suites & Residances şeklinde çalıştıracak.

Evergreen Developments’in Gaziveren’deki yeni projesi olan Aphrodite Wellness Resort, denize sıfır, Türk koçanlı arazi üzerinde 6 blok ve 604 konut ve Welness, SPA, Yaşlanma Karşıtı (Anti-Aging) klinikleri ve Güzellik merkezi, Rekreasyon alanları ve Çevre düzenlemeleri ile yapım aşamasında sona gelindi.

12 Aralık’ta her iki şirketin yetkilileri ve birçok davetli ve Turizm Acentesinin katılımıyla imzalanan anlaşma ile Dedeman Hotels & Resorts International, Kıbrıs’ın kuzeyinde yapımı devam eden Aphrodite Wellness projesinin işletmesini ve Sağlık Turizmi çalışmalarını Dedeman Suites & Residances Gaziveren Kıbrıs adı ile yürütecek.

Yapılan açıklamada, Suites ve Rezidance sahiplerinin Haziran 2026’da açılacak projede full eşyalı otel dairesine sahip olacakları belirtildi. Söz konusu dairelerin Dedeman Hotels & Resorts International tarafından işletileceği ve daire sahipleri ile yüksek oranda kar paylaşımına gidileceği kaydedildi.

Açıklamanın devamı şöyle:

“Yapılan anlaşmanın duyurulması ile gerek Türkiye gerek yurt dışından bir çok yatırımcı Dedeman Suites & Residances Gaziveren’de birer Otel dairesi sahibi olmak için can atmaya başladı bile. Satışlar başlamış ve son 100 daire için çok cazip fiyatlar ve esnek ödeme planları ile sunulmaktadır.

Haziran 2026’da hizmete açılacak projede öncelikle ‘Dedeman Academy’ eğitimleri ile Kuzey Kıbrıs vatandaşlarından seçilecek otel çalışanları kullanılacak olması Güzelyurt ve Lefke bölgesinde büyük heyecan yaratmış bulunmaktadır.

Dedeman Suites & Residances Gaziveren Kıbrıs, Dedeman International ın çalışmakta olduğu 70’den fazla ulustlararası kiralama kanalında özellikle Sağlık Turizmi adı altında pazarlanacak ve aynı zamanda 250,000 den fazla Dedeman Loyal Club üyesinin de kullanımına sunulacak."

