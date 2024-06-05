Tünay MERTEKÇİ

Kıbrıs’ın kuzeyinde sığınma hakkına dair eksiklik ve hak ihlallerinden ötürü, mültecilere yasal ve sosyal katkıda bulunabilmek için 2009 yılında kurulan Mülteci Haklar Derneği’nden “Mülteci Hakları Derneği Birlikte Daha İyi Projesi” Kaynak Geliştirme Uzmanı ve Gönüllü Koordinatörü Çise Özverel, “Psikolojik Danışman ve Mülteci Hakları Derneği Sığınmayı Güçlendirme Projesi Sosyal Danışmanı Nagehan Gökler Gürkaya ile “Mülteci Hakları Derneği Birlikte Daha İyi Projesi” İletişim ve Hak Savunuculuğu Sorumlusu Duygu Göze Ergöknil YENİDÜZEN’e konuşarak dayanışma çağrısında bulundular.

Dernek yetkilileri, “Hatırlatmak isteriz ki dayanışma hayat kurtarır ve birlikte her zaman daha renkli, daha güçlüyüz” ifadelerini kullandılar.

Mülteci Hakları Derneği yetkilileri, 20 Haziran Dünya Mülteci Günü kapsamında da birçok etkinlik düzenleyeceklerini dile getirdiler.

Kıbrıs’ın kuzeyinde insan ticareti ve ırkçılıkla mücadele...

Mülteci Hakları Derneği’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde sığınma hakkına dair eksiklik ve hak ihlallerinden ötürü, mültecilere yasal ve sosyal katkıda bulunabilmek için 2009 yılında kurulduğunu belirten Psikolojik Danışman ve Mülteci Hakları Derneği Sığınmayı Güçlendirme Projesi’nde Sosyal Danışman Nagehan Gökler Gürkaya, derneğin, yıllar içerisinde çalışmalarını, insan ticareti ve ırkçılıkla mücadele alanlarında genişlettiğini vurguladı. Gürkaya, mülteci haklarıyla ilgili Kıbrıs’ın kuzeyinde farkındalık yaratma, bu doğrultuda eğitimler verme ve raporlar yayınlama, hukuki değişiklik için savunuculuk faaliyetlerinde bulunma, mültecilere ve insan ticareti mağdurlarına sosyal ve hukuki destek sağlama gibi faaliyetlerde bulunduklarının altını çizdi. Mülteciler ve Kıbrıs’ın kuzeyinde halk arasında dayanışmayı sağlama, bu doğrultuda maddi bağış toplama, dağıtma, ırkçılık ve insan ticaretiyle mücadele etmek için faaliyetlerde bulunduklarını dile getiren Gürkaya, dernek olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Şu an üç aktif projelerinin bulunduğunu ifade eden Gürkaya, “Bu projeler, Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme Projesi, Birlikte Daha İyi Projesi ve İnsan Ticaretine Karşı Birleşik Eylem Projesidir” dedi.

Gürkaya: Dernek olarak iş birliği içerisinde çalışıyoruz

Sığınmayı Güçlendirme Projesi ile ilgili bilgi veren Gürkaya, Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan sığınmacılara iki alanda destek sağlandığını söyledi. Bunlardan ilki hukuk danışmanları tarafından sağlanan hukuki destek olduğuna dikkat çeken Gürkaya, “Sığınmacılar hukuki bir görüş, yönlendirme ya da hukuk temelli hak savunuculuğuna ihtiyaç duydukları zaman projemizden destek alabilirler” dedi. İkinci faaliyet alanlarının ise sosyal entegrasyon olduğunu belirten Gürkaya, “Sığınmacıların eğitim, sağlık, iş marketine erişim, çalışan hakları, barınma ve kültüre adaptasyon gibi konulara yönelik ihtiyaçları için destek, yönlendirme, güçlendirme ve savunuculuk çalışmaları gerçekleştirmek sosyal entegrasyon ayağımızın temel uygulamalarıdır. Bu noktada, kişilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak, özellikle kritik vakalarda, bütün dernek olarak dayanışma ve iş birliği içerisinde çalıştığımızı da eklemek isterim” diye konuştu.

Ergöknil: İnsan ticareti ile etkili mücadele hemen şimdi!

İmza kampanyalarıyla ilgili bilgi veren Mülteci Hakları Derneği Birlikte Daha İyi Projesi’nde İletişim ve Hak Savunuculuğu Sorumlusu Duygu Göze Ergöknil, ‘İnsan Ticareti ile Etkili Mücadele Hemen Şimdi!’ isimli kampanyalarından söz etti. Kampanyanın, insan ticaretine karşı etkili ve koordineli mücadeleyi amaçladığını söyleyen Ergöknil, savunuculukla ilgili bilgilendirme çalışmalarının farkındalık yaratması için söz konusu çalışmayı yürüttüklerinin altını çizdi. Birlikte Daha İyi Projesi ile ilgili de konuşan Ergöknil, söz konusu projenin “Kapasite geliştirme projesi” olduğunu vurguladı. Üç yıl sürecek proje kapsamında sürdürülebilir bir kaynak geliştirme, gönüllü mekanizması ve iletişim stratejisi oluşturulması hedeflendiğini söyleyen Ergöknil, “Gazeteciler eğitimleri, çeşitli bilgilendirme oturumları gerçekleştirmekteyiz. Bunların haricinde proje kapsamında yürütülen iki imza kampanyamız bulunmaktadır. Çeşitli kaynak geliştirme kampanyaları ve etkinlikleri gerçekleştirmekteyiz” dedi. “Diğer kampanyamız ise ‘ Irkçı ve Ayrımcı Söylemlerin Ceza Yasası Altında Nefret Söylemi Kapsamına Alınması’ kampanyası. Bu kampanya ise isminden de anlaşılabileceği gibi ırkçı ve ayrımcı söylemler için bir ceza yasamız olmadığından dolayı hedefimiz olan 2 bin imzaya ulaşılması durumunda, yasa tasarısı için meclise götürülecektir” diyen Ergöknil, destek olmak isteyenler için QR kodların okutulabileceğini söyledi.

Haziran ayında üç etkinlik...

Mülteci Hakları Derneği’nde Birlikte Daha İyi Projesi Kaynak Geliştirme Uzmanı ve Gönüllü Koordinatörü Çise Özverel ise öncelikle derneklerin sürdürülebilir bir yapıya ulaşabilmesi için kaynak geliştirmenin önemine işaret etti. Haziran ayında üç büyük ve önemli kaynak geliştirme etkinliklerinin bulunduğuna dikkat çeken Özverel, 5 Haziran 2024 Çarşamba günü Naci Talat Vakfı’nda saat 20.00’de ‘A Romantic Affair’ isimli Piyano Resitalinin gerçekleştirileceğini duyurdu. Resitalde Demet Alkan ve Fikri Toros’un sahne alacağını söyleyen Özverel, harika bir klasik müzik şöleninin izleyicileri beklediğini söyledi. Etkinliğin tüm gelirinin de derneğe bağışlanacağını kaydeden Özverel, mülteci çocukların önümüzdeki dönem okul ihtiyaçlarının karşılanmasında, elde edilen gelirin kullanılacağını ifade etti. 29 Haziran 2024 Cumartesi günü Rüstem Kitabevi’nde, ünlü müzisyen Deniz Tekin ile gerçekleştirecekleri Şarkı Sözü Yazma Atölyesi ve Deniz Tekin konserinden de söz eden Özverel, “Şarkı sözü yazma atölyesi sınırlı katılımla ve Deniz Tekin’in katkıları ve ilhamıyla hislerimizi nasıl kağıda dökebileceğimizi deneyimleyeceğimiz bir etkinlik olacaktır. Atölye 13.00’da başlayacaktır. Konser ise aynı günün akşamı 21.00’de yine Rüstem Kitabevi’nde gerçekleşecektir” dedi. Etkinliklerle ilgili detaylı bilgi için 05338409192 numaralı telefondan kendilerine ulaşılabileceğini belirten Özverel, https://fonzip.com/mhd/etkinlikler web sitesinden biletlerin alınabileceğini anımsattı. Özverel, “Hatırlatmak isteriz ki dayanışma hayat kurtarır ve birlikte her zaman daha renkliyiz ve daha güçlüyüz” diyerek sözlerine son verdi.