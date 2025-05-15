Dava 22 Mayıs'a ertelendi

Serap ŞAHİN

Öğretmen sendikalarının Disiplin Tüzüğü değişikliğine ilişkin yürütmeyi durdurma adına Anayasa Mahkemesi’ne ara emri talebi ile başvurduğu davanın ikinci duruşması görüldü.

Öğretmen sendikalarına destek veren sivil toplum örgütleri de Mahkeme önünde toplandı.

Dava 22 Mayıs saat 9:30’a ertelendi.

Avukat Polili: Kısa süre içinde davanın duruşması başlayacak

Avukat Öncel Polili, mahkeme sonrası yaptığı basın açıklamasında, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) Disiplin Tüzüğü ile ilgili

Anayasa Mahkemesi’ne açılan davanın ara emri başvurusu ile ilgili ikinci oturumun yapıldığını söyledi.

Bir önceki celsede Savcılığın ara emrine itiraz yerine davanın esası ile ilgili müdafaa dosyaladığını hatırlattı, “ Bizim için de bu makuldü” dedi.

Dün itibari ile davanın esası ile ilgili madafaanın dosyalandığını kaydeden Polili, “Bunun anlamı şudur. Ara emri ile ilgili duruşma yapmak çok daha teknik ve zor olan bir konudur. Davanın esası ile ilgili olarak hukuki açıdan yürütülmesi daha pratik olan bir süreçtir” açıklamalarında bulundu.

Polili, ara emri başvurusunun yürüklükte olduğunu ve davanın 22 Mayıs’a ertelendiğini söyledi.

22 Mayıs’ta tarafların duruşmada sunacağı belgelerin listesini mahkemeye vereceğini belirtti. Belgelerin sunulması için süre verildikten sonra duruşmaya gün verileceğini ifade etti. Polili tahminen kısa süre içinde davanın duruşmasının başlayacağını dile getirdi.

Eylem: Anayasaya aykırı bu tüzük geri çekilmelidir

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, ara emri ile ilgili davayı geri çekmediklerini belirterek, “Bu konu çocuklarımızın eğitim hakkı ile ilgilidir. Anayasaya aykırı bu tüzük geri çekilmelidir. Bununla ilgili mücadelemiz devam edecektir.” dedi.

Eylem, Erenköy Lisesi öğrencilerinin dün yaşadığı otobüs kazasına da değinerek, “Çocuklarımıza ve ailelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Denetimsizlik, ihmal ve yanlış kararların bedelini çocukların ödediğini vurgulayan Eylem, “Yandaşlara peşkeş çekilen, torpillerin devam ettiği sürece bedelini çocuklarımız ve halkımız ödeyecek.” şeklinde konuştu.

Maviş: Eğitim anayasal bir haktır, kamu yararı gözetilerek bu dava hızlıca görülmeli

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, bugün eylemde olan dört okulun öğretmenlerine teşekkür ederek, “Büyük bir duvara küçük bir delik açmaya çalışıyorlar. Bu yalnızca disiplin tüzüğü meselesiyle ilgili değildir.” dedi.

Dün yaşanan kazanın ilk olmadığını belirten Maviş, “Defaatle basında otobüslerin halleri paylaşıldı. Okullarımızdan da eski otobüsleriniz var. Aileler de can derdinde.” ifadelerini kullandı. Otobüslerin yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Maviş, “İhaleye çıkılsın, otobüsçülere Kalkınma Bankası’ndan destek sağlansın ve otobüsler değişsin.” önerisinde bulundu.

Disiplin tüzüğüyle ilgili mücadelenin sürdüğünü ifade eden Maviş, “Eğitim anayasal bir haktır ve kamu yararı gözetilip hızlı bir şekilde bu davayı görmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Gökçebel: Bu zihniyet topluma bir şey veremez, Kıbrıs Türk toplumu laiktir ve laik kalacak

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, sistemin kötü yönetimle devam ettiğini belirterek, “Bu, çocuklarımızı harcamaya doğru gitmiş durumdadır. Hangi konuda siyaset artık çözüm üretiyor? Trafikte mi, eğitimde mi, kamusal hizmetlerde mi?” sorularını sordu.

Talimatlarla ülkenin kaosa sürüklendiğini ifade eden Gökçebel, “Bu ülkenin geleceğine hizmet etmeyecek ne varsa toplum karşı karşıya bırakılıyor. Öğretmenlerin oluşturduğu bu barikata toplum ses vermiştir. Bu toplumu, bu öğretmeni, esas eğitim hakkını çalmaktan vazgeçin.” ifadelerini kullandı.

Gökçebel, öğretmenlerin okullarda çocuklara nasıl sahip çıktığını da vurgulayarak, “Öğretmen okulda üniforması eksik olan çocuğa yardımcı oluyor, karnı aç olan çocuğun karnını doyuruyor. Ve hâlâ öğretmenleri mahkeme koridorlarında bekletmeye alışmış bir zihniyet topluma bir şey veremez.” dedi.

Gökçebel, “Kıbrıs Türk toplumu laiktir ve laik kalacak.” dedi.