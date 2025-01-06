Dava 13 Ocak'a ertelendi

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTBÜ) başlatılan "sahte diploma" soruşturması kapsamında teminatla serbest bırakılan dönemin Mağusa Polis Müdürü Barış Sel hakkındaki polis soruşturması tamamlandı.

Bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi'nde yargıç huzuruna çıkarılan Sel ile ilgili dava ilk tahkikat soruşturması (Pİ Duruşması) amacıyla 13 Ocak'a ertelendi.

Sel, yargı süreci başlayan ve sahte diploma aldığı iddia edilen ilk isim oldu. Sel, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından Mağusa Polis Müdürü gorebinden alınmıştı.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı Mart 2024'teki mahkemesinin ardından yaptığı açıklamasında Sel, "Polis Genel Müdürü'nün komplosuna kurban gittiğini" iddia etmişti. Kendisinin Polis Genel Müdürü olmak için en iyi aday olduğunu ancak mevcut müdür tarafından önünün kesildiğini savunan Sel, "çamur at izi kalsın" mantığıyla hareket edildiğini öne sürmüştü.

Sel, 75 bin TL teminat ve iki KKTC yurttaşının 750 bin TL kefalet senedi imzalaması, ayrıca yurt dışına çıkışının yasaklanması şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Polis soruşturmasına göre Sel, mezuniyet belgesi ve sahte diplomayı tedavüle sürerek Ekim 2023'ten itibaren toplamada 7 bin 174 TL suç geliri elde etti. Yine aynı soruşturmaya göre Sel, aynı diploma sayesinde terfi sınavında 3 puan elde etti.

Polis, Sel'in notlarının, üniversitenin not sistemine sadece bir günde girdiğini de tespit etmişti.