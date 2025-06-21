DAÜ’den “Geleceğini Keşfet” Programı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Yaz Okulu ve Kısa Dönem Staj Programları kapsamında lise öğrencilerine yönelik “Geleceğini Keşfet” programı gerçekleştirildi. Future Mind Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen program kapsamında öğrenciler 16-20 Haziran 2025 tarihleri arasında, DAÜ kampüsündeki çeşitli akademik birimlerde gerçekleşen atölye çalışmalarıyla, kariyer planlarına göre ilgili fakültelerde akademisyenler eşliğinde uygulamalı deneyim yaşama fırsatı yakaladılar.

DAÜ Rektörlüğü Ziyaret Edildi

“Geleceğini Keşfet” programına katılan öğrenciler DAÜ Rektörlüğü’nü ziyaret etti. Söz konusu ziyaret sırasında DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren ile bir araya gelen öğrenciler DAÜ’de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, DAÜ’yü çok beğendiklerini ve kariyer planlamalarında etkili olacağını ifade ettiler. Prof. Dr. Öztüren, öğrencileri DAÜ’de ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, “Geleceğini Keşfet” programı ile öğrencilerin var olan yeteneklerini keşfetmelerini sağlamayı ve kişisel ile akademik gelişimlerine katkı koymayı amaçladıklarını vurguladı.

“Güçlü Yarınlar İnşa Etmek Bizim İşimiz”

Bu yıl Noyanlar Şirketler Grubu ana sponsorluğunda organize edilen DAÜ Uluslararası Yaz Okulu ve Kısa Dönem Staj Programları kapsamında yaz boyunca başta İran, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Ukrayna, Türkiye, Belarus ve Almanya olmak üzere çeşitli ülkelerden 10 yaş üzeri katılımcılar ve onların velileri DAÜ kampüsünde ağırlanacak.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Noyanlar Şirketler Grubu Satış ve Pazarlama Direktörü Zarif Noyan arasında imzalanan protokol çerçevesinde, ana sponsor olan Noyanlar Şirketler Grubu’nun sağladığı sponsorluk desteği sayesinde, bu yılki etkinlikler daha geniş kitlelere ulaşarak öğrenciler için çok daha zengin içerikler sunacak.

Zarif Noyan konu ile ilgili yaptığı açıklamada DAÜ’nün Kıbrıs'ın kuzeyi için eşsiz ve yeri doldurulamaz bir değer olduğunu ifade ederek, kendisinin de bir DAÜ mezunu olduğunu ve üniversitenin atacağı her adımda Noyanlar Şirketler Grubu olarak destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. Noyan, “Sadece yapılar değil, güçlü yarınlar inşa etmek de bizim işimiz. Eğitime yapılan her yatırımın, toplumun genel refahına katkı sağladığına inanıyoruz. DAÜ’nün bu değerli organizasyonuna destek vermekten onur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Önemli Bir İş Birliğinin İlk Adımı”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Noyanlar Şirketler Grubu ile çok anlamlı bir imza töreni vesilesiyle bir araya geldiklerini belirterek, Noyanlar Şirketler Grubu ile önemli bir iş birliğinin ilk adımını attıklarını ifade etti. Üniversitenin sahip olduğu deneyim ve birikimi, adanın önde gelen seçkin temsilcileriyle iş birliği yaparak daha ileriye taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, bu kapsamda DAÜ Uluslararası Yaz Okulu'nun ana sponsorluğu ile Noyanlar Şirketler Grubu bünyesinde kısa dönemli staj iş birliğinin geliştirilmesinin amaçlandığını belirtti. Noyanlar Şirketler Grubu ile kurum olarak uzun süredir yakın ilişkiler içinde olduklarını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, bu iş birliği sayesinde ilişkilerin farklı bir boyuta taşınacağını dile getirdi

Hem Öğrenin Hem Eğlenin Hem de Kısa Dönem Staj ve Eğitim Programlarına Katılın

Uluslararası Yaz Okulu kapsamında Genel İngilizce Kursu, Genel Türkçe Kursu ve IELTS/TOEFL Hazırlık Kursları düzenlenecek. Katılımcıların seviyelerine göre belirlenecek olan gruplarda alanında uzman eğitim kadrosu tarafından alınacak eğitimler ile uluslararası geçerliliğe sahip sınavlara hazırlanılabilecek. Genel İngilizce Hazırlık Kursu 2, 3 ve 4 haftalık, Genel Türkçe Kursu 2 ve 3 haftalık, IELTS/TOEFL Hazırlık Kursu ise 2 ve 4 haftalık seçenekler şeklinde planlandı.

Öte yandan kişisel büyüme ve gelişim için güvenli ve güçlendirici bir alan sunarak fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimi teşvik etmeyi amaçlayan Engelsiz Kampı, özel gereksinimi olan bireyler için destekleyici ve kapsayıcı bir ortam sunacak. İki haftalık bir eğitim sürecini kapsayacak olan programda alınacak derslerin yanında çeşitli aktivitelerle katılımcıların fiziksel zindeliğini artıracak özel faaliyetler de gerçekleştirilecek. Hem fiziksel hem de zihinsel sağlığa odaklanan kapsamlı ve aktif bir deneyim sunacak olan Sağlık Kampı kapsamında ise katılımcıların sağlıklarını ve zindeliğini geliştirmek adına çeşitli programlar gerçekleştirilecek. Fizyoterapi, pilates, vücut farkındalık terapisi, yoga, kardiyo, kuvvet antrenmanı ve açık hava sporları gibi birçok farklı alanda aktiviteyi de barındıran Sağlık Kampı, fiziksel aktivitenin yanı sıra beslenme, stres yönetimi ve ruh sağlığı konulanında atölye çalışmaları da sunacak. İki haftalık bir programı kapsayan kampta genel fiziksel ve ruhsal sağlığı teşvik etmek amaçlanıyor.

Kısa Dönem Staj ve Eğitim Programları

Kısa dönem staj ve eğitim programları kapsamında öğretmenler, banka çalışanları, pazarlama, finans, dış ticaret uzmanları ve diğer çeşitli meslek gruplarından katılımcılara 2, 3 ve 4 haftalık eğitim programları sunuluyor. Uluslararası Yaz Okulu’nda İngilizce dil eğitimi, işletme ve yöneticilikten, çevresel ve kültürel çalışmalara kadar uzanan farklı alanlar üzerine bir dizi eğitim olanakları yer almaktadır. Aynı zamanda, uluslararası iş birlikleri çerçevesinde yıl boyunca iş dünyası ve yöneticiler için kısa süreli eğitim olanakları da sunulmaktadır.

Uluslararası Yaz Okulu veya Kurslara kayıt ile ilgili detaylı bilgiye [email protected] e- mail adresinden veya 0392 630 32 03, 0392 630 22 55 ve 0533 857 54 18 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.