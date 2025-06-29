DAÜ’den Dünya Çevre Günü paneli

Dünya Çevre Günü dolayısıyla “Çevre, Sağlık, Üretim ve Tüketim Ekseninde Plastik" başlıklı panel düzenlendi.

DAÜ'den verilen bilgiye göre panel Yeniboğaziçi Kültür Merkezi’nde yer aldı.

Etkinlik Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT-AG) ve Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) tarafından, Yeniboğaziçi Belediyesi katkılarıyla, Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) ve Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği (YEKAD) iş birliğinde düzenlendi.

Panelde, DAÜ KENT-AG Başkanı Şebnem Hoşkara, TDM Başkanı Nazenin Ruso Kandemir, YEKAD Başkanı Nazenin Taşçıoğlu Şahali, MAKAMER Başkanı Sıdıka Özdoğan ve Panel Koordinatörü, DAÜ KENT-AG Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Uluçay açılış konuşmalarını yaptı.

Dünya Çevre Günü’nün bu yılki temasının plastikle mücadele olması nedeniyle, panelde plastiğin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri ele alındı.

Etkinlikte ayrıca MAKAMER’in plastik malzemeler ve atık kumaşlardan ürettiği çanta, cüzdan ve saç tokası gibi ürünlerin sergilendiği bir de stant kuruldu.