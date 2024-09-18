DAÜ’den 16 akademisyen “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) 16 akademisyen, ABD’deki Stanford Üniversitesi’nin araştırmasında “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, “DAÜ’den 16 akademisyen, ABD’deki Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde ABD ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen çalışma sonucunda yayımlanan ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde dünyanın en fazla atıf alan bilim insanları arasında yer alma başarısını gösterdi” ifadelerine yer verildi.

DAÜ’lü 16 akademisyen yıllık veri tabanında yer aldı

Dünyanın en etkin akademisyenleri listesinde DAÜ’den 16 akademisyen 2023 yılı yıllık veri tabanında yer aldı.

Söz konusu listede; Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Övgün, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Babak Safaei, Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kömürcügil, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akeem Adeyemi Oladipo, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik ve Kimya Bölümleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arran Fernandez, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seyedhabibollah Mazharimousavi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Demirel, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Kükrer, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Omar Mustafa, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müberra Koşar ile Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Benedek N. Nagy yer aldı.

Listeye Türkiye’deki üniversitelerinden giren bilim insanı sayısı geçen yıla göre artarak toplam bin 533 ulaştı. Güney Kıbrıs’tan listeye giren bilim insanı sayısı ise 92 oldu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Stanford Üniversitesi Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde yüzde 2’lik dilime giren DAÜ akademisyenlerin sayısının her yıl arttığını belirterek, “Farklı alanlarda listeye girme başarısı gösteren akademisyenlerimizin bu başarısı, DAÜ’nün bilimsel gücünün dünya standartlarında olduğunu tescillemiştir” dedi. Kılıç, başarılı akademisyenleri tebrik etti.

Açıklamada, DAÜ’nün, Times Higher Education (601-800 bandında) kapsamında araştırma kalitesi ile KKTC’de 1’inci sırada, Türkiye üniversiteleri arasında ise 2’nci sırada bulunduğu, KKTC’de QS (611-620 bandında) Dünya Üniversiteler sıralamasına giren ilk ve tek üniversite olduğu hatırlatıldı.