DAÜ'de “Sivil Toplum Kuruluşlarının Kıbrıs Barış Sürecindeki Rolü” konulu panel düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı PUGWASH Uluslararası İlişkiler Kulübü, “Sivil Toplum Kuruluşlarının Kıbrıs Barış Sürecindeki Rolü” konulu bir panel düzenledi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, “#Lets Talk Cyprus” etiketiyle gerçekleştirilen panele, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nü (UNFICYP) temsilen Mustafa Öngün ve Maria Tsiarta, Unite Cyprus Now oluşumunu temsilen ise Kemal Baykallı konuşmacı olarak katıldı.

Panelde konuşmacılar; geçmişten bugüne Kıbrıs müzakereleri, Birleşmiş Milletler ’in adadaki rolü ve sivil toplum kuruluşlarının barış üzerindeki önemi konularını ele aldı.

İki saat süren etkinlik, PUGWASH Uluslararası İlişkiler Kulübü Başkanı Halef Kurt tarafından konuşmacılara plaket takdimi ile sona erdi.