DAÜ'de “Şampiyon Melekler Koruluğu” oluşturuldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü ve DAÜ Hemşirelik Kulübü katkılarıyla “Şampiyon Melekler Koruluğu” oluşturuldu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi C Blok önünde yer alan koruluğa 35 Şampiyon Meleğin anısını yaşatmak amacıyla 35 fidan dikildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre bugün saat 10.00’da gerçekleştirilen açılış törenine DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkan Vekili Halil İbrahim Orun, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, DAÜ Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sevinç Taştan’ın yanı sıra DAÜ Rektörlük Koordinatörleri ve akademik ile yönetsel personel katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sevinç Taştan, bu koruluğun 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden 35 Şampiyon Melek’in anısını yaşatmak amacıyla oluşturulduğunu ifade etti. “Bugün burada 35 zeytin ağacı dikeceğiz.” diyen Prof. Dr. Taştan, “Bu ağaçlar yalnızca birer bitki değil; kaybettiğimiz canların yaşam sevincini, umudunu ve hayata bıraktıkları derin izleri temsil edecek.” dedi. Prof. Dr. Taştan, bu koruluğun, aynı zamanda Şampiyon Meleklerin bizlere bıraktığı birlikteliğin ve dayanışmanın iyileştirici gücünü yansıtacağını vurguladı.

Ardından söz alan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, fakültenin çok anlamlı bir etkinliği için bir araya gelindiğini belirterek, fakültenin yalnızca eğitim odaklı bir kurum olmadığını, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.