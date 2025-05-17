DAÜ’de rock fırtınası

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda ve NRG Yayıncılık ve Bilişim Hizmetleri Ltd.’in medya sponsorluğunda gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 27’nci Bahar Festivali geçtiğimiz Cuma akşamı müzikseverler eğlendi.

DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda saat 18.00’de Force Awakens grubunun sahne alması ile başlayan gecede grubun seslendirdiği parçalar ile gençler enerji dolu anlar yaşadı.

Ardından Türkiye’nin ünlü sanatçısı Kalben’in sahne almasıyla devam eden DAÜ 27’nci Bahar Festivali’nde Kalben seslendirdiği “Sadece”, “İyi Değilim Ben”, “Saçlar” gibi parçaları ile geceye katılanlara güzel bir konser yaşattı.

Gecenin finalinde Türkiye’nin ünlü rock gruplarından Duman sahne alarak birbirinden güzel rock parçalarını sevenleri ile buluşturdu. Bir rock şöleni gibi geçen gecede Duman seslendirdiği “Senden Daha Güzel, “Kırmış Kalbini”, “Kufi”, “Seni Kendime Sakladım” gibi efsaneleşmiş şarkılarını seslendirerek alanı dolduran binlerce kişiye adeta bir müzik ziyafeti sundu. Kalabalık bir izleyici kitlesinin eşlik ettiği konserde, Duman’ın sahne enerjisi ve izleyicilerle kurduğu etkileşim büyük beğeni topladı.