Daü'de prof. Dr. Esin Konanç anısına "Dijital Çağda Fikri Mülkiyet Hakları" paneli gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi ile Fikri Mülkiyet Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİMAUM) iş birliğiyle düzenlenen "Dijital Çağda Fikri Mülkiyet Hakları" konulu panel, DAÜ Hukuk Fakültesi LA1 Salonu’nda gerçekleştirildi. Bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen panel, 20 Aralık 2009 tarihinde elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, dönemin DAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Ceza Hukuku Profesörü Prof. Dr. Esin Konanç anısına düzenlendi.

Panelin açılış konuşmasını DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba yaptı. Konuşmasında, Prof. Dr. Esin Konanç’ın DAÜ Hukuk Fakültesi bünyesindeki katkıları ve hukuki alandaki önemli çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Çeşitli konular ele alındı

Panelde, DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu, "Fikri Mülkiyet Haklarına Genel Bakış" başlıklı sunumuyla fikri mülkiyet hakları konusunda katılımcılara kapsamlı bilgiler sundu. Panelin devamında, DAÜ Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Gönül Derya, "Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik Platformunda Telif Hakkı" başlıklı sunumuyla içerik platformlarında üretilen eserlerin telif haklarıyla ilişkisini detaylandırdı. DAÜ Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Murat Özad ise "Yapay Zeka ile Üretilen Eserler Üzerinde Telif Hakkı" başlıklı sunumunda, yapay zeka tarafından üretilen eserlerin telif hakları bağlamında nasıl değerlendirilebileceğini ele aldı.

Teşekkür belgeleri takdim edildi

Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen panelin sonunda, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba tarafından katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi. Gerçekleştirilen anlamlı panel, Prof. Dr. Esin Konanç’ın akademik mirasını yaşatmaya devam ederek, fikri mülkiyet hakları alanındaki güncel gelişmeler hakkında katılımcılara önemli bilgiler sundu.