DAÜ’de “Kısa film tadında reels yarışması” ödülleri verildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü tarafından düzenlenen “Kısa Film Tadında Reels Yarışması”, Prof. Dr. Aysel Aziz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreni ile tamamlandı. Yarışma, lise öğrencilerinin kısa video formatındaki projelerle yaratıcılıklarını ortaya koymalarına imkân sağlamayı ve gençlerin medya ve sinema alanına olan ilgisini artırmayı amaçlıyor.

Etkinlikte konuşma yapan DAÜ Radyo, Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahire Efe Özad, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari personele, jüri üyelerine, destek sunan kurumlara ve katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti. Prof. Dr. Özad, yarışmanın gençlerin heyecanına ortak olarak fakülteye dinamik bir enerji kattığını ifade ederek, Gençlerin yarışmaya katılma cesaretlerini ve başarılarını tebrik etti.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy, konuşmasında yarışmanın önemine vurgu yaparak, öğrencilerin kendilerini ifade etme ve yaratıcı fikirlerini toplumla paylaşma fırsatı bulduğunu dile getirdi. Ayrıca Prof. Dr. Ersoy, bu tür etkinliklerin gençlerin kariyer planlamalarına olumlu katkılar sağladığını ve üniversite olarak genç yeteneklere destek vermekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Törene katılan DAÜ Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, yarışmanın özellikle lise öğrencilerinin sinema ve yeni medya alanlarında bilgi ve deneyim kazanmaları için çok değerli bir platform olduğunu söyledi. Prof. Dr. Katırcıoğlu, bu etkinliklerle gençlerin üniversite hayatına daha hazır bir şekilde başladığını ifade etti.

Etkinliğin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan sponsorlardan Afsen İnşaat Ltd. adına konuşan Direktör Arif Köroğlu, genç yetenekleri desteklemekten büyük gurur ve mutluluk duyduklarını dile getirerek, gençlerin üretkenliğini teşvik eden etkinliklerin artmasını temenni ettiklerini belirtti.

Genç katılımcıların eserleri, sektörden davet edilen jüri üyeleri Neydi Olacağı reklam platformu yönetmenleri Mehmet Ekin Vaiz ve Gülşen Erçin, Durumcuklar sayfasının yöneticisi Ahmet Yalçın ile DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Barçın Boğaç, Yrd. Doç. Dr. Pembe Behçetoğulları ve Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan tarafından titizlikle değerlendirildi. Eserler, hikâye anlatımı, teknik yeterlilik, özgünlük ve duygusal etki gibi kriterler ışığında puanlandırıldı.

Ödül Alan Öğrenciler ve Eserleri

Instagram’da en çok görüntülenen video ödülünü, İskele Ticaret Lisesi öğrencisi Havin Ceylan “Küçük Mutluluklar” adlı çalışmasıyla kazandı. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda birincilik ödülüne, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden Meliz Bahri “Anıda Saklı Mutluluk” adlı videosuyla layık görülürken, ikincilik ödülü ise Atatürk Meslek Lisesi öğrencisi Zahra Aghayeva’nın “Benimle Bir Gün” adlı çalışmasına verildi.