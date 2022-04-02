DAÜ'de kan bağışı etkinliği düzenlendi

DAÜ’de öğrenciler ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı yetkililerinin desteğiyle yapılan etkinlikte toplam 97 ünite kan bağışı toplandı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün bünyesinde faaliyet gösteren Genesis Ajans, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, DAÜ kampüsü içerisindeki Atatürk Meydanı (CL meydanı) ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yer aldı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın “Kan Ver Hayat Kurtar” sloganı ile yapılan etkinlikte hem sağlık ekipleri, hem de kan alım işleminin steril bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için kampüse gelen kan bağışı otobüsü bir çok duyarlı kişinin kolayca kan vermesine imkan sağlarken, 97 ünite kan bağışı toplandı.