DAÜ’de “II. Kulvar Diplomasisi – Doğu Akdeniz’de Çıkış Yolu mu?” semineri düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Politikalar Merkezi (DAÜ-KPM) ile DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü iş birliğinde “II. Kulvar Diplomasisi – Doğu Akdeniz’de Çıkış Yolu mu?” başlıklı bir seminer gerçekleştirildi.

Söz konusu seminerin açılış konuşmasını, DAÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü doktora öğrencisi ve DAÜ-KPM Araştırma Görevlisi Hatice Savoğlu yaptı. Ardından gerçekleştirilen sunumda söz alan DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile DAÜ-KPM Başkanı Prof. Dr. Sözen, I. ve II. Kulvar Diplomasisi kavramlarını ayrıntılı bir şekilde ele aldı. Birinci Kulvar Diplomasisinin, devlet temsilcileri tarafından yürütülen resmi diplomatik faaliyetleri kapsadığını belirten Prof. Dr. Sözen, II. Kulvar Diplomasisinin ise akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve bireyler aracılığıyla gerçekleştirilen gayri resmi temaslara dayandığını ifade etti. Prof. Dr. Sözen, II. Kulvar Diplomasisinin amacının, resmi süreçleri tamamlayıcı nitelikte katkı sunmak olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Sözen konuşmasının devamında, Türk-Yunan Forumu, Eastern Mediterranean Initiative (Doğu Akdeniz İnisiyatifi) ve DIPLOMEDS gibi II. Kulvar Diplomasi girişimlerinde edindiği deneyimleri paylaşarak bu tür girişimlerin Doğu Akdeniz'deki çatışmaların çözümüne nasıl katkı sağladığını örneklerle aktardı.

Katılımcı sorularının yanıtlanması ile son bulan seminer, II. Kulvar Diplomasisinin farklı coğrafyalardaki çatışma ortamlarında nasıl uygulanabileceğine dair örnekler sunuldu.