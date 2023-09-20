DAÜ’de erken seçim gündemde

Mali konuları görüşmek üzere bugün toplanan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Senatosu, Rektör Aykut Hocanın’a yönelik güven kalmadığını bildirdi. Sürecin “seçimle sonuçlanması” yönünde çoğunluğun görüş beyan ettiği ifade ediliyor...

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, Hocanın ile ilgili nihai karar için senatonun Cuma günü toplanması için imza toplandığını, ancak Rektörün bu toplantıyı 72 saat erteleme hakkının bulunduğunu, en geç Pazartesi günü “güven tazeleme” kararının alınmasını beklediğini söyledi.

Cuma veya Pazartesi günü gerçekleşmesi beklenen senato toplantısına Rektörün katılmayacağını, tüm senato üyelerinin rektör ile ilgili görüşlerini beyan edeceğini belirten Hoşkara, “Bugünkü toplantıda Senatonun yüzde 80’i mevcut rektöre güven kalmadığını belirtti, bu nedenle sürecin ya güven tazeleme ya da seçimle sonuçlanması bekleniyor” dedi.

Bugünkü toplantıya ilişkin detaylar veren Hoşkara, “Mali konularla ilgili süreçlerin yönetilmesi, liderlik yapılması gerekiyordu. Bunu da rektörün üstlenmesi gerekiyordu fakat olmadı. Rektörün önermediği bir şeyi senatonun önermesi de mümkün değildi. 3 yıldır büyüyen mali bir sorun var. Bu sorunu oluşturan yapı, çözümle ilgili kararlı davranmıyor” şeklinde konuştu.

Hoşkara, “Bu probleme Vakıf Yöneticiler Kurulu veya Bakanlar Kurulu çok daha önceden müdahale edebilirdi ama etmedi. Bir taraf kötü yönetti, bir taraf ise sadece seyretti” ifadelerini kullandı.