DAÜ’de “DNA Günü” etkinliği gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü tarafından Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda “DNA Günü” kapsamında özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu yıl “İnsan Genetik Hastalıklarında Yapay Zekânın Kullanımı” başlığıyla düzenlenen etkinlik, akademisyenler, öğrenciler ve konuya ilgi duyan birçok katılımcıyı bir araya getirdi.

“Büyük Bir Fark Yaratacak” Açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahar Taneri, bu yılki etkinliğin bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, yapay zekânın biyolojik bilimler alanında büyük bir fark yaratacağını ifade etti. “Bugün göreceksiniz ki, bu

değişim çoktan başladı.” diyen Prof. Dr. Taneri, yapay zekânın özellikle insan genetik hastalıklarında, erken teşhis, tanı, önleme ve tedavi süreçlerinde eşi benzeri görülmemiş olanaklar sunduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Taneri ayrıca Alzheimer ve ALS gibi nörogenetik hastalıklardan çeşitli kanser türlerine kadar birçok hastalıkta, yapay zekâ araçlarının halihazırda kullanıldığını belirtti. Prof. Dr. Taneri ayrıca vize dönemi olmasına rağmen etkinlik için emek veren öğrencilere de teşekkür ederek, “Bu onların adına büyük bir başarıdır.” dedi.

“Bilimsel Dönüşümün Ön Saflarında Yer Alıyoruz”

Ardından konuşan DAÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, bu yılın teması olan İnsan Genetik Hastalıklarında Yapay Zekâ Kullanımının, bilimsel ve etik açıdan çağımızın en heyecan verici konularından biri olduğunu vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Çiçek, konuşmasında iki önemli dönüşüme dikkat çekti. İlki, bilimin artık sadece laboratuvarlarla sınırlı kalmayıp yapay zekâ, büyük veri ve hesaplamalı teknolojilerle dijital bir çağa evrilmesi, ikinci önemli dönüşüm ise, geçmişte görmezden gelinen kadın bilim insanlarının nihayet hak ettikleri itibarı kazanmaya başlaması. Bölüm olarak bilimsel dönüşümün ön saflarında yer aldıklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Çiçek, genetik ve yapay zekâ odağında yürütülen araştırmalarla sadece akademiye değil, yerel ve küresel geleceğe de katkı sağladıklarını ifade etti.

“Her Geçen Gün Daha İleriye”

Etkinlik kapsamında konuşma gerçekleştiren DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, 2011 yılında kurulan bölümün, akademik mükemmeliyet, disiplinlerarası araştırma ve uluslararası standartlara bağlılık konularında örnek teşkil ettiğini vurguladı. Prof. Dr. Özarslan, bu yıl DNA Günü kapsamında düzenlenen seminerlerin moleküler biyoloji, genetik, biyoinformatik, biyoteknoloji ve bu alanlarda yapay zekâ kullanımı gibi kilit konuları kapsadığını ifade etti. Prof. Dr. Özarslan, “Bu seminerler hem akademik vizyonumuzu hem de bilime olan toplumsal bağlılığımızı yansıtmaktadı.” İfadelerini kullanarak, DAÜ’nün Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralamaları’nda fiziksel bilimler alanında ilk 400 içinde yer almasının altını çizdi. Prof. Dr. Özarslan, son olarak bölümün eğitim ve araştırmada her geçen gün daha ileriye gittiğini vurgulayarak, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

“Sağlık Alanında Devrim Niteliği Taşıyor”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe ise, DNA’nın çift sarmal yapısının 1953 yılında keşfiyle birlikte moleküler biyolojide yeni bir çağın başladığına dikkat çekerek, bu keşfin sadece bilimsel değil, aynı zamanda insan sağlığı açısından da dönüştürücü etkiler yarattığını vurguladı. DNA’nın canlıların tüm genetik bilgisini taşıyan temel molekül olduğunun altını çizen Prof. Dr. Karatepe, günümüzde bu bilginin büyük veriyle birleştirilerek sağlık alanında daha etkin çözümler üretilebileceğini belirtti. Günümüzde genetik hastalıkların tanılanmasının büyük veriyle çalışan, karmaşık ve çok katmanlı analizler gerektiren bir süreç olduğunu belirten Prof. Dr. Karatepe, yapay zekânın bu noktada devreye girerek çok daha hızlı, doğru ve kişiselleştirilmiş tanı olanakları sunduğunu vurguladı. Prof. Dr. Karatepe, yapay zekâ teknolojilerinin kanser aşısı geliştirme, tümör algılama ve genetik veri analizi gibi alanlarda

sunduğu katkıların, sağlık alanında devrim niteliği taşıdığına dikkat çekti. Söz konusu etkinlik kapsamında, yapay zekâ teknolojilerinin genetik hastalıkların teşhis ve tedavisindeki kullanımı, hastalık risklerinin öngörülmesi ve kişiselleştirilmiş tıp alanındaki katkıları ele alındı. Sunumlar ve tartışmalar aracılığıyla, sağlık teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin genetik bilimine etkileri detaylı şekilde irdelendi.