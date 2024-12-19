DAÜ’de “Dijital Çağda Fikri Mülkiyet Hakları” konuşulacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), “Dijital Çağda Fikri Mülkiyet Hakları” başlıklı panel düzenlenecek.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, panel, DAÜ Hukuk Fakültesi ile Fikri Mülkiyet Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğinde yarın saat 15.30’da DAÜ Hukuk Fakültesi LA1 Salonunda yer alacak.

2009 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden DAÜ Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Profesörü Esin Konanç anısına düzenlenecek panelde, açılış konuşmalarının ardından DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu “Fikri Mülkiyet Haklarına Genel Bakış”, Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Gönül Derya “Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik Platformunda Telif Hakkı” ve Araştırma Görevlisi Murat Özad “Yapay Zeka ile Üretilen Eserler Üzerinde Telif Hakkı” konulu sunumlar gerçekleştirecek.

Panel sonunda katılımcılara katılım belgesi takdim edilecek.