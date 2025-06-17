DAÜ’de “Deniz Jeopolitiği ve Bölgesel Güç Dengeleri” konulu panel yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) tarafından “Deniz Jeopolitiği ve Bölgesel Güç Dengeleri” (Maritime Geopolitics and Regional Power Shifts) başlıklı panel yapıldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre panelde, deniz jeopolitiği çerçevesinde küresel güç dengelerindeki değişimler, stratejik rekabetler ve deniz aşırı ittifaklar ele alındı.

DAÜ Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gülay Umaner Duba’nın moderatörlüğünde düzenlenen panele konuşmacı olarak Khalifa Üniversitesi’nden Dr. Brendon J. Cannon ve Abu Dabi TRENDS Research & Advisory Türkiye Program Direktörü Dr. Serhat Süha Çubukçuoğlu katıldı.

Panelistler, Türkiye’nin “Mavi Vatan” stratejisinden Çin’in kara ve deniz üzerindeki etki alanı genişletme hamlelerine kadar pek çok güncel gelişmeyi değerlendirdi.

Panelde, gelen sorular üzerine panelistler deniz Jeopolitiği ve bölgesel güç dengelerinin nasıl sonuçlara evrilebileceğini de anlattılar.