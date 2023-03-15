‘DAÜ'de bütçe açığı büyüdü’

▶ DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk ‘DAÜ’deki krizi’ doğruladı, ‘mevcut düzene’ bağladı, “Önümüzdeki Şubat ayına kadar maaş ödeyememe durumumuz olmayacak. Ama tedbir almalıyız” dedi.

▶ DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara: “ Bütçe açığı yeni yönetim sürecinde giderek büyüdü . Sorunlar çözümsüz değil ama acilen müdahale edilmeli”

Fehime ALASYA

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) üç yıldır mali tedbir alınmadığı, kurumun bütçesindeki açığın giderek büyüdüğü iddia edildi, YENİDÜZEN, kurumun mali durumunu ilgililere sordu…

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN), ekonomik anlamda ciddi bir yıkım içerisine giren DAÜ’nün, tedbirsizlikler nedeniyle batmak üzere olduğunu duyururken, DAÜ-SEN Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Hoşkara, bütçe açığının yeni yönetim sürecinde giderek büyüdüğünü anlatarak, “Sorunlar çözümsüz değil ama acilen müdahale edilmeli” dedi.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk ise önümüzdeki Şubat ayına kadar maaş ödeyememe durumunun olmayacağını belirterek, tedbir almaları gerektiğini kaydetti. Özcenk, “Biz bu krizi yönetebilecek kabiliyetteyiz, DAÜ’yü batırmayız, düze çıkarırız. Burası bizim göz bebeğimizdir” dedi.

DAÜ’de görev alan bazı öğretim üyeleri de kurumun çok zor bir döneme girdiğini, çok yakında maaş ödeyemez duruma geleceğini ifade ederek, acil tedbir çağrısında bulundu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eski Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ise şu anki mali durumla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Öte yandan Osam’ın 2020 yılında, Rektörlük görevinden ayrılacağı zaman sosyal mecralardan yaptığı paylaşımda mali durumun kötü olmadığına dair açıklamalar olduğu ortaya çıktı. Osam’ın bu açıklamalarda, DAÜ’nün kasasında 32 Milyon Dolar para bıraktığını anlattığı ifadeler yansıdı.

Osam döneminde mali durum: “Kasada 32 Milyon Dolar para”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eski Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Rektörlük görevinden ayrılacağı zaman sosyal mecralardan yaptığı paylaşımda mali durumun kötü olmadığına, DAÜ’nün kasasında 32 Milyon Dolar para bıraktığını anlatmıştı. Yönetimde olduğu sürece öz kaynaklar ile Diş Hekimliği bölümünü kurduğunu belirten Osam, çeşitli mecralarda büyük giderleri olmasına rağmen hiçbir şekilde bütçe açığının olmadığını belirtmişti.

Osam, gerekmesi durumunda iç borçlanmaya gidilebilineceğine de değinmişti.

YENİDÜZEN, DAÜ’nün mali durumuna ilişkin ilgili çevrelerle konuştu…

DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara:

“Sorunlar çözümsüz değil ama acilen müdahale edilmeli”

‘Bütçe, kalite ve zamanlama yönetimine’ dikkat çeken DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, bütçe açığının yeni yönetim sürecinde giderek büyüdüğünü anlattı.

Durum tespitinde bulunduklarını, DAÜ-SEN olarak 2018 yılından beridir gerekli uyarıları yaptıklarını anlatan Hoşkara, hiçbir şekilde tedbir alınmadığını ifade etti. Hoşkara, “Bütçe açığı büyüyerek devam ediyor. Bazı konulara zamanında müdahale edilmeliydi, bu müdahale geciktikçe, bedeli daha ağır olacaktır.” dedi.

DAÜ’nün sorunlarının çözümsüz olmadığını ama acilen müdahale edilmesi gerektiğini kaydeden Hoşkara, bunlara şöyle değindi:

“Bununla beraber, DAÜ’nün yaşadığı sorunlar, yüksek öğretimin sorunlarından bağımsız değildir. Kaliteli eğitim derdinde olan kurumlar yüksek öğretim alanının denetimsizliğinden ciddi anlamda etkileniyor.

DAÜ kendi bünyesinde gelirleri artırmalı, öğrenci sayısındaki azalışı durdurmalı, hem de verimliliği arttırmalı. Verimsiz tüm yapılara müdahale edilmeli. Performansa dayalı bir düzene geçilmeli.

Hükümet ise, yüksek öğretimde bir kalite standardı getirmeli ve aramalı. Hükümet bu alana müdahale etmeli. Bu değişiklikler yapmak zorundadır.”

DAÜ Akademisyen Hasan Ulaş Altıok:

“DAÜ çok zor bir döneme sürükleniyor”

DAÜ’de görev alan bazı öğretim üyeleri de kurumun çok zor bir döneme girdiğini, çok yakında maaş ödeyemez duruma geleceğini ifade ederek, acil tedbir çağrısında bulundu.

Akademisyen Hasan Ulaş Altıok, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Durum tüm detayları ile başta çalışanlar olmak üzere tüm kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Hükümet, Rektörlük, Sendikalar aynı masa etrafında toplanmalıdır. Kurtarma projesi hazırlanmalıdır.” dedi.

Sıkıntılara ve çözüm önerilerine değinen Altıok, Çalışanların kuruma her zaman olduğu gibi sahip çıkacağına olan inancını belirterek, “Ama gelinen aşamada hesap vermeden, özeleştiri yapmadan, hatta hiçbir istifa gerçekleşmeden hataların bedelini de doğrudan çalışanlara yüklemek de mümkün olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Altıok’un açıklaması şöyle:

“DAÜ’de işler hiç iyi gitmiyor. Göz göre göre, hiçbir önlem alınmadan tarihinin en büyük mali krizine doğru sürükleniyor DAÜ. Çok yakında maaş ödeyemeyecek. O gün geldiğinde kurum karışacak. “Elden çıkarmak” çok kolaylaşacak. Beklenen ve hedeflenen bu mu acaba? Buna izin verilmemelidir. Verilmeyecektir de.

Yapılması gereken aslında çok basittir. Hatta çok geç bile kalınmıştır. Durum tüm detayları ile başta çalışanlar olmak üzere tüm kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Hükümet, Rektörlük, Sendikalar aynı masa etrafında toplanmalıdır. Kurtarma projesi hazırlanmalıdır. Klasik olacak ama gelir artırıcı, ￼gider azaltıcı önlemler derhal uygulamaya sokulmalıdır. Tüm paydaşların katkıları ile hazırlanacak kurtuluş projesini uygulayabilecek bir yönetim görevde olmalıdır. Bu kriz döneminde kurumu yönetecek ekip yeni bir seçim süreci ile belirlenmelidir. Mevcut yönetim de özeleştirisini yaparak bu seçime katılıp güvenoyu almayı deneyebilir.

Proje ve hedefler takvimlendirilmelidir. Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler, önlemler belirlenmelidir. Hedeflere ulaşılamadığı anda da görevde olan yönetim (kim isterse olsun) derhal istifa etmelidir. Başarabilecek olan görevde olmalıdır. DAÜ’yü bu noktadan sonra kurtarabilecek tek şey hesap verebilirlik, tüm paydaşların katkıları ve DAÜ gibi kalitesi tartışılamaz bir üniversiteyi özellikle de üçüncü ülkelerde tanıtabilecek ve öğrenci akışını sağlayabilecek, kurumu yüksek rekabet koşullarında verimli bir şekilde yönetebilecek vizyona sahip bir yönetim anlayışıdır.

İşimiz bu defa gerçekten çok zordur. Sıkıntılı bir süreç olacak. Çalışanların kuruma her zaman olduğu gibi sahip çıkacağına eminim. Ama gelinen aşamada hesap vermeden, özeleştiri yapmadan, hatta hiçbir istifa gerçekleşmeden hataların bedelini de doğrudan çalışanlara yüklemek de mümkün olmayacaktır.

DAÜ tüm ülke için çok önemli bir kurumdur. Ekonomik katkıları yanında yüksek öğrenimde kalite kriteridir de. Doğru adımlarla sorunlarına çözümler üretebilecek tecrübeye de sahiptir. Gözü DAÜ’de olanlar ve avuçlarını ovuşturanlar varsa, boşuna. Avuçlarını yalarlar!”

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk:

“Biz bu krizi yönetebilecek kabiliyetteyiz, DAÜ’yü batırmayız, düze çıkarırız. Burası bizim göz bebeğimizdir”

Önümüzdeki Şubat ayına dek kurumun sıkıntısının olmadığını anlatan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk, “Önümüzdeki Şubat ayına kadar maaş ödeyememe durumumuz olmayacak. Ama tedbir almalıyız” dedi.

Kurumu düze çıkarabilecek, bu krizi yönetebilecek kabiliyette olduklarını anlatan Özcenk, “Pandemide küresel olarak yaşanan ekonomik kriz bizi de vurdu. Kantin, yurt gelirleri gibi birçok kalemlerin tümü düştü.” şeklinde konuştu.

Arından yaşanan deprem felaketinde de bin 877 öğrencinin deprem bölgesinde olduğunu, bazılarının ise vefat ettiğini anlatan Özcenk, “Biz bu öğrencilere sahip çıktık, okul ve barınma ücreti alınmayacak, 2 öğün yemek verilecek dedik. Giderlerimiz arttı” dedi.

Bahsi geçen ekonomik krizlerin Hayat Pahalılığı’nın da yüksek olması nedeniyle bütçede yıl sonuna doğru açık olacağını dile getiren Özcenk, “Önümüzdeki Şubat ayına kadar maaş ödeyememe durumumuz olmayacak. Ama tedbir almalıyız” ifadelerini kullandı.

‘Gelirleri arttırarak, giderleri kısarak’ çalışmak istediklerini anlatan Özcenk, “Daha çok öğrenci getirmek için çabalıyoruz. Bunlar mevcut düzende yaşanan krizlerdir, yönetimden kaynaklı bir sorun değil. Biz bu krizi yönetebilecek kabiliyetteyiz, DAÜ’yü batırmayız, düze çıkarırız. Burası bizim göz bebeğimizdir. Belli giderlerimizi kısıp tanıtım faaliyetlerini arttırıyoruz.” dedi.